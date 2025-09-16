「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

闘魂を注入され、厚い壁をぶち破った。約１カ月ぶりとなる１軍登板で広島・玉村昇悟投手が燃えた。初回に援護を受け、５回３安打１失点と粘り、自己最多の５勝目。「ずっと４勝止まりだったのが、５いけたというのは、周りに助けてもらったんですけど、良かったと思います」と顔をほころばせた。

初回から飛ばした。「やっぱり久しぶりだったので、いけるところまで全力でいくだけだと思った」。序盤３イニングを無安打に封じ、四回に連打で１点を失うも最少失点で食い止めた。

課題だった走者を背負ってからの投球でも成長を証明。４−１の五回は１死満塁から浜田を三直に打ち取ると、岩田を中飛に斬った。ファームでではクイックモーションなどを見直して、課題克服にいそしんだ。その成果としてピンチをしのぎ、グラブを強くたたいて雄たけびを上げた。

１軍マウンドは８月１０日・中日戦（バンテリン）以来。登板前日には新井監督から「気合入っているか！」と闘魂を注入され、「入っています！」と返した。その言葉通りの投球に指揮官も「立ち上がりから、しっかり飛ばしている印象だった。今日は本当に気持ちのこもったマウンドだったと思う」と目尻を下げた。

２１年と２４年に４勝止まりだった左腕。５勝目の壁に打ちのめされていた“アントキの昇悟”はもういない。