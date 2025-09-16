SFホラーの金字塔『エイリアン』シリーズ初となる実写ドラマ「エイリアン：アース」を、ホラーの帝王スティーヴン・キングも夢中で観ているようだ。にて評価を投稿している。

「『エイリアン：アース』はお気に入りになるかもしれない。特殊効果は素晴らしく（言うまでもなくグロい）、セリフも鋭い。本当のモンスターは、地球を分割支配する5大企業のようだ。」

「エイリアン：アース」はシリーズ第1作『エイリアン』（1979）の2年前にあたる2120年が舞台。お馴染みのフェイスハガーやゼノモーフに加え、新たな宇宙生物も登場。キングが言うように、プロディジー、ウェイランド・ユタニ、リンチ、ダイナミック、スレッショルドという5大企業が地球を統治しているという設定で、主にプロディジーやウェイランド・ユタニのドラマも描かれる。中でも、プロディジー社の若き天才CEO、サイコパスのカヴァリエはモンスター並の野心をたぎらせる。

映画シリーズでエレン・リプリー役を演じたシガニー・ウィーバーも、「『エイリアン』の企画よりもずっと壮大な視点がある」「正直言って、これが テレビドラマだとは信じられない」と本シリーズを絶賛。ただし、1人で視聴するのは怖いので、旦那さんとお家デートの一環として一緒に観ているそうだ。

「エイリアン：アース」は スターにて独占配信中。