¤Ê¤¼Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎCM¤¬·ãÁý¤·¤¿¤Î¤«¡Ä40Âå¤ÇÇ¯¼ý700Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ¾¿¦¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿"Èó¾ï¼±"¤ÊÊýË¡
¢£¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ë¤Ê¤é30Âå¤Þ¤Ç¡×¤¬¾ï¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤ÇÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ë¤Ê¤é30Âå¤Þ¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤³¤¦¤·¤¿Ç¯Îð¤ÎÊÉ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¥ê¥¹¥È¥é¡¦Áá´ü´õË¾Âà¿¦¤ÎÁý²Ã
Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ê¥¹¥È¥é¤äÁá´üÂà¿¦Êç½¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò¤«¤é¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤¬Áá´üÂà¿¦¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¢¥¥ã¥ê¥¢°Õ¼±¤ÎÊÑ²½
¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ËÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡×¡Ö¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤¹¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÅ¾¿¦°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ÁØ¤ÎÊä½¼¡¦Â¨ÀïÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔ
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬½¢¿¦É¹²Ï´ü¡Ê1993¡Á2004Ç¯º¢¡Ë¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ÁØ¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¼ã¼ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑÆñ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤òºÎÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Å¾¿¦¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÎ®Æ°²½¤òÂ¥¤¹¹ñ¤ÎÀ¯ºö»Ù±ç¤äÅ¾¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌ±´Ö¤Î¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤â¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÅ¾¿¦¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃæ¹âÇ¯¤ÎÅ¾¿¦¤¬³ÊÃÊ¤ËÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¼ý¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×·¿¤ÎÅ¾¿¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å¾¿¦¤·¤ÆÇ¯¼ý¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÃÇÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸ý¤ËÅ¾¿¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡¥ê¥¹¥È¥é¡¦Áá´ü´õË¾Âà¿¦¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤È¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ä£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤äÅ¾¿¦¤ÎÌÜÅª¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡¤Î¸å¤í¸þ¤¤ÎÅ¾¿¦¤È¢£¤ÎÁ°¸þ¤¤ÎÅ¾¿¦¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶ÐÌ³¾ò·ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¸å²ù
¤Þ¤º¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÅ¾¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸å¤í¸þ¤¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢40Âå¡¦50Âå¤ÇÅ¾¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¹²¤Æ¤Æ¼¡¤Î²ñ¼Ò¤ò·è¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î²ñ¼Ò¤ò·è¤á¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¼Ò¸å¤Î¾ò·ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Á°¿¦¤è¤ê¤â¾ò·ï¤ò²¼¤²¤Æ°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾¿¦2Ç¯ÌÜ¤ÇÂçÉý¸ºÊð
¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÅ¾¿¦Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ËÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¤ò¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¼Ò¸å¤ËÁÛÄê³°¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£40¡¦50Âå¤¬Å¾¿¦¤ÎºÝ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È
°ìÊý¡¢¢¤È£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Á°¸þ¤¤ÊÅ¾¿¦¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£40Âå¤ä50Âå¤Î¿Í¤¬Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÅ¾¿¦¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¡¦¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¼¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÇÍÍÑ¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦Àè¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¹¥È¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¸Â¤é¤ºÅ¾¿¦¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¹âÉ¾²Á¡Ó
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¤Ç±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¿Æ¿È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡ÖÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Î¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤ä»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÈ´¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Å¾¿¦¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Å¾¿¦¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Ç¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ê¤É¤ÏÂè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÄãÉ¾²Á¡Ó
¡Ö²¼¼ê¤ÊÅ´Ë¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¿§¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¿ôÎÁ²Ô¤®¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤â¤é¤¨¤º¡¢¤¢¤Þ¤êÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿¤·¤¿Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¿¼¤¤¾ðÊó¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢ÃÇÁ³SNS¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¢£¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤â¿§¡¹¤Ç¡¢¶ÌÀÐº®¸ò¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æþ¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é´ë¶È¤«¤éÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ËÀ®¸ùÊó½·¤Ç¡¢Êó½·³Û¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¿Íºà¤Î½éÇ¯ÅÙÇ¯¼ý¤Î3¡Á4³ä¤Ç¤¹¡£DX¤Ê¤É´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤Î¾ì¹ç¡¢10³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤Î¿Íºà¤Î¾Ò²ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢4³ä¤Ê¤é400Ëü±ß¤ÎÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¥¿¥ÀÆ¯¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤ÎÅ¬À¡¦´õË¾¡¦ÁêÀ¤Ê¤É¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁª¤Ó¡¢¼ê¿ôÎÁ²Ô¤®¤òÍ¥Àè¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎCM¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÅ¾¿¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´ë¶È¤¬Â¿¿ô¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¿·µ¬»²Æþ¤¬ÍÆ°×¤Ç¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢³Æ¼Ò¤ÏCM¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼ê¿ôÎÁ²Ô¤®¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÄ¾ÀÜºÎÍÑ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤³¤³¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë40ÂåÃËÀ¤«¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Å¾¿¦¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤´ë¶È¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¿·Â´¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡¢µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤È4ÅÙÅ¾¿¦¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤«¤éµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ°ìËÜÄà¤ê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬Å¬ÀÚ¤Ê°Æ·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤ËÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¶È³¦¤ä´ë¶È¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾¿¦Àè¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÃµ¤·¡¢700Ëü±ß¤Û¤ÉÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃËÀÛ©¤¯¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÎÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¡Ö°ÕÍßÅª¤Ê¿Í¤À¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢±«¸å¤Îä£¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤¿Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ï¤¬¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÎÁý²Ã¤ÇÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë»ÙÊ§¤¦¼ê¿ôÎÁ¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤µ¤º¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤Ê¤É¼«¼Ò¤ÇÄ¾ÀÜºÎÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤È¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö´´Éô¼Ò°÷¤ÎºÇÂç¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¸åÇ¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤âÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤âÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶á¤¤¾Íè¤³¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
----------
Æü² ·ò¡Ê¤Ò¤ª¤¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Æü²¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¡£1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£ÆüËÜÀÐÌý¡Ê¸½¡¦ENEOS¡Ë¤Ç¼ÒÄ¹¼¼¡¢ºâÌ³Éô¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸½ÃÏË¡¿Í¡¢IR¼¼¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢2002Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊÑ³×¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊÀéÁÒ½ñË¼¡Ë¡¢¡ØÎò»Ë¤Ç¤ï¤«¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´ï¡Ù¡Ê»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Æü² ·ò¡Ë