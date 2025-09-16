あのトム・クルーズも、ツッコミに回ることがある。『トップガン マーヴェリック』（2022）でハングマン役を好演し、クルーズの“一番弟子”となったグレン・パウエルは、同作の撮影中で「「クルーズにイジられちゃった」出来事があったという。米で語っている。

なんでもパウエル、撮影期間中に誰かから「スーパーコーヒーを作ってみて」と声をかけられたという。スーパーコーヒーとは……、パウエル曰く、普通のコーヒーにキノコ類やスーパーフードを混ぜたものだという。

「アシュワガンダ、霊芝、冬虫夏草やらをコーヒーに全部入れて、ブレンドして混ぜる」という怪しい謎レシピ。パウエルはそれをメイソンジャーに入れ、『トップガン マーヴェリック』撮影現場に持参した。

その日は大事な飛行シーンの撮影があった。気合いを入れるべしと、パウエルは特製のスーパーコーヒーを飲むことにした。ところが、「粉砕キノコがもう……ドロっとしてて、キモくて……」と、どうやら試みは大失敗だったらしい。

謎の茶色いドロドロを飲むパウエルをクルーズが見つけると、彼はこう言い放ったそうだ。「君はウンチのサンプルでも飲んでるのか。なんだそれは」。イジられたパウエルも、「これは、やりすぎだったな」と失敗を認める。

ちなみに『トップガン マーヴェリック』の撮影で、パウエルのドリンクがイジられたエピソードは他にもある。滞在先のホテルからチェックアウトする際、私物のプロテインパウダーとテキーラをカートに乗せてエレベーターに乗っていたら、なんとアイスマン役の大先輩ヴァル・キルマーと乗り合わせた。キルマーはパウエルの荷物を見て、「『トップガン』そのものだな！僕の『トップガン』でもそうだった」とそうだ。

さらにパウエルとクルーズのをもう一つ。 同作追加撮影の際、クルーズが自らヘリを操縦して、パウエルを乗せて送り届けてくれたことがあった。するとロンドン上空でヘリがとつぜん急落下し、クルーズも「ヤバイ、ヤバイ！」と叫び始めた。実はこれ、クルーズのイタズラ心によるドッキリだったという。

