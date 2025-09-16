本のおかげ？『整形なしでDカップを作る』“韓国で最もグラマラスな女性芸人”メン・スンジの愛読書

韓国で最もグラマラスな女性芸人の愛読書が話題だ。

【写真】メン・スンジの谷間

メン・スンジは9月11日、自身のインスタグラムを更新。「読書は心の糧」とコメントを添え、本を広げている写真を投稿した。

彼女が手にしていたのは『整形なしでDカップを作る』というタイトルの本だった。

“心の糧”というより“体の糧”になりそうなタイトルからユーモアが感じられるが、さらに驚きなのは、実はメン・スンジが3年前にも同じ言葉とともに、この本を読んでいる姿を公開していたことだ。

2022年4月、彼女はインスタグラムに「読書は心の糧」というコメントを添えてキャプチャ写真を投稿していた。その写真は、自身のYouTubeチャンネルにアップした「DカップからEカップを目指すインドア女子の8分日常」という動画からのものだった。

当時の映像でメン・スンジは「毎朝読書するタイプ。本は心の糧」と話しながら、「本当に感銘を受けた一冊」として同書を紹介。「没入感がすごくて、過去10年間で一番集中して読んだ」とも語っていた。

（写真＝メン・スンジInstagram）

それほどまでに感銘を受けたためか、3年後の今も再び読み返したようだ。自慢の肉体を作った“バイブル”なのかもしれない。

なお、メン・スンジは2013年に放送局MBCの20期公開オーディションを経て芸人としてデビュー。バラエティ番組のリポーターなどで注目を集め、徐々に出演が増えていった。最近は女優として舞台に立つほか、SNSでも精力的に活動している。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回に5億ウォン（約5000万円）を渡すというスポンサーの提案を一蹴し、話題になったことも。