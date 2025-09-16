【数学クイズ】生徒が30人いるクラスがあります。この中に同じ誕生日の人がいる確率は？
「同じ誕生日の人がいる確率は？」確率の奥深さに迫る
「生徒が30人いるクラスがあります。この中に同じ誕生日の人がいる確率は？」
突然ですが、こんなクイズを出題されたら、あなたはどのように考えますか？
「1年は365日もあるのだから、同じ誕生日の人なんてそうそういないだろう」と感じた方が多いのではないでしょうか。直感的には、「そんなに高くないはず」と思ってしまいますよね。
しかし、実際の答えを知ると、多くの人が驚きます。なんと、この確率は約70%もあるのです。つまり、同じ誕生日の人がいる確率の方が、いない確率よりも高いということになります。
一見、ありえなさそうに見える確率
この「同じ誕生日がいる確率」についての話は、「誕生日のパラドックス」とも呼ばれています。
感覚的には「30人中の誰かが自分と同じ誕生日」である確率と混同されがちですが、この問題は「30人のうち誰と誰でもいいから同じ誕生日のペアが存在するか」という問いを表しています。この違いが、直感との大きなギャップを生んでいるのです。
どのように計算するのか
では、なぜこれだけ高い確率になるのか。そして、「約70％」という具体的な数字はどのように計算すれば出すことができるのか。
これは実は「同じ誕生日の人がいない確率」を先に求めてから、「その逆＝同じ誕生日の人がいる確率」を出すという考え方に基づいています。
この考え方を、「余事象（よじしょう）」といいます。
「余事象」とは何か？
「余事象」とは、ある事象に対して、「それが起こらない」という事象のことを指します。確率の世界では、事象Aとその余事象は常に補い合う関係にあり、両方を合わせると必ず全体（確率1）になります。
例えば、サイコロを振ったとき「偶数の目が出る」という事象Aを考えると、事象Aの余事象は「奇数の目が出る」になります。このとき、「偶数の目が出る確率」は1/2ですが、「奇数の目が出る確率」も1/2で、両方を足すと1になるのです。
また、複雑な確率問題では「求めたい事象の確率」を直接計算するよりも、「余事象を計算して1から引く」ほうが簡単な場合があります。例えば「6回サイコロを振って1が1回以上出る確率」は、そのまま計算すると「1が1回出る」「1が2回出る」「1が3回出る」…と複数の確率をすべて足し合わせる必要がありますが、「1が一度も出ない確率（余事象）」を計算して1から引くと求めやすくなります。このように余事象を使うと、計算がシンプルになり効率よく答えを出せることが多いのです。
この考え方を、誕生日の問題に当てはめてみましょう。
「余事象」を使って確率を求める
では、この問題に「余事象」の考え方を用い、「30人全員が誰とも誕生日がかぶっていない」確率を求めてみましょう。ここでは、30人を順番に並べて1人目、2人目と番号をつけていく形で検証をします。
まず1人目の生徒は誰とも誕生日がかぶっていないので、365日中のどれでもOK。
次の2人目が、1人目と誕生日がかぶらない確率は、364/365。
3人目がそれまでの2人と被らない確率は、363/365。
…というように、30人目までこの計算を続けていきます。
すると、「30人すべての誕生日がバラバラである確率」は以下のようになります。
365/365 × 364/365 × 363/365 × … × (365 - 29)/365
これは非常に煩雑な計算になりますが、値を電卓で計算すると、約0.29（＝29%）となります。
つまり、「30人全員の誕生日が被らない確率」が29%ならば、「少なくとも誰かと誰かの誕生日が同じになる確率」は
1 - 0.29 = 0.71（＝71%）
となるのです。
この話が教えてくれること
この誕生日問題が示しているのは、「確率というのは直感に反することが多い」という点です。特に人間は、「一人ずつ」や「ペア」を考えるのは得意でも、「全体の組み合わせの総数」を意識するのが苦手です。
クラスに30人いれば、ペアの数は「30人の中から2人を選ぶ組み合わせ」なので、
1人目を選ぶ：30通り
2人目を選ぶ：29通り
となり、
30×29÷2 = 435
なんと435ペアもあるのです。（「÷2」をしているのは、1人目と2人目が重複する分を引いています）このペア数が非常に多いため、どこかで誕生日が被る確率も自然と高くなるのです。
医療検査と「確率」の落とし穴
ここまで「誕生日のパラドックス」で確率の直感と現実のギャップを見てきました。実はこの「直感と現実のズレ」は、日常生活でも非常に重要な意味を持つことがあります。代表例が、医療検査における「罹患率」（その病気にかかった人がどのくらいの割合で存在するか）の解釈です。
次のような仮想的な病気を例に考えてみましょう。
日本人の 0.01% がこの病気にかかっている
検査を受けたときに、実際に病気の人を「陽性」と判定する確率は 95%
実際には病気でない人を「陰性」と判定する確率は 80%
ある人が検査を受けて「陽性」と判定されたとします。このとき、「本当に病気にかかっている確率」はどのくらいだと思いますか？
いかがでしょうか。おそらく多くの人は、「95%くらいなのでは？」と思うのではないでしょうか。病気の人を「陽性」と判定する確率が95％なのだから、そこまで低い数字にはならないように思えます。
しかし、答えはまったく違うものになるのです。
どのように計算するのか
この問題を考える上で重要になるのは、以下の2つのポイントです。
1 病気にかかっている人はもともと 0.01% しかいない
2 病気にかかっていない人でも 20% の確率で「偽陽性」となってしまう
つまり、実際に病気である人はものすごく少ない一方で、健康な人が「間違って陽性」となるケースは思いのほか多いのです。これが、直観と実際の確率の大きなギャップの原因となっています。
仮に10万人が検査を受けたとしましょう。
まず、病気にかかっている人は
100,000 × 0.01% = 10人
であり、このうち陽性になるのは
10人 × 95% → 9.5 人
つまり、わずか10人足らずということになります。
それに対し、病気にかかっていない人は
100,000 - 10 = 99,990人
であり、このうち20%が陽性と判断されてしまうので、
99,990人 × 20％ = 19,998人
となります。したがって、「陽性」と判定された人は、
本当に病気の人：約9人
偽陽性の人：約19,998人
合計：約20,007人。
この中で本当に病気なのは
9人 ÷ 20,007人 ≒ 0.0475%。
驚きではないでしょうか？
陽性と出ても、実際に病気である確率はわずか 0.05%弱 しかないのです。
数字が示す現実
この計算結果は非常に衝撃的です。なぜなら、「陽性＝病気」と思い込んでしまうと、大きな誤解につながるからです。
もちろん実際の医療現場では、一次検査の結果をもとに追加検査を行い、より精度の高い診断につなげています。しかし、この「罹患率の低さ」と「検査精度の限界」の組み合わせによって、陽性の多くが偽陽性となってしまうという現実は、多くの人にとって直感と大きくずれているのです。
「直観」の脆さ
いかがでしたでしょうか。
「誕生日のパラドックス」も「罹患率の罠」も、私たちの直感がいかに頼りないかを教えてくれる確率の面白い問題の一例となります。
確率を学ぶということは、ただ数字を扱うだけでなく、思い込みに惑わされず冷静に物事を見る視点を持つことにつながります。
直感に頼るのではなく、数字の裏側を一歩深く覗き込む。そこに、確率の「面白さ」と「奥深さ」があるのです。
ぜひ、ほかの問題にも取り組んでみてください。