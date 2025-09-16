2人分たったの400円！おつまみ・作り置きにもおすすめの爆速「豚こま南蛮」節約レシピ

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2025年9月は、2人分たったの約400円で作れる「さっぱり×食べ応え！ 疲れ気味でもご飯がすすむ豚こま南蛮」節約レシピをお届け。

2人分約400円！冷やしても美味しい節約作り置きレシピ

「9月はまだまだ残暑が厳しい！ ということで今回は、“さっぱり系の節約レシピ”として、安価な食材の代表的な存在である豚こま肉と、いつでも買える手軽な食材であるじゃがいもやにんじんを使った『さっぱり×食べ応え！ 疲れ気味でもご飯がすすむ豚こま南蛮』を考案してみました！」

「夏休み明けで疲れが溜まっている方もサッパリと味わえるこちらのレシピ、2人分でなんと約400円、1人分ならその半分の約200円ほどで作れます。節約も叶いつつ、ちゃんと栄養も得られるのでおすすめ。

しかも、じゃがいものでんぷん質と片栗粉が合わさってとろみが出るのですが、それがまたご飯とうまく絡まって、箸が進むんです……！

酸味がありつつも結構がっつりとした味付けになっているので、出来立て熱々の状態で食べても、冷やして食べても美味しい……！ 多めに作って作り置きしておくのもおすすめです。ちなみに、個人的には冷やして食べた方が、より人参やじゃがいものシャキシャキ感が味わえて好みでした（笑）」

「さらに美味しく作るコツとしては、『お肉をカリッとするまで焼く』こと！ 冷やして食べる時にも食感を楽しめるように、カリッと揚げ焼きっぽくするのがおすすめです。

じゃがいもが好きな娘もバクバク食べていたこのメニュー、おかずとしてだけでなくおつまみにもぴったりなので、ぜひ試してみてくださいね」

2人分約400円！「ご飯がすすむ！節約豚こま南蛮」

◆材料（2人前）

豚こま肉 … 200g

じゃがいも … 中1個（150g）

にんじん … 1/3本（50g）

片栗粉 … 大2

塩 … 少々

青ねぎ（あれば） … 適量

＜A＞

・醤油、酢、砂糖、水 … 大3

・生姜チューブ … 小1

・サラダ油 … 大2

作り方

1．フライパンに豚こまを入れて食べやすいサイズに手でちぎる。

2．塩を全体に振り、片栗粉を肉によくまぶす。

3．サラダ油を回しかけ、中火で肉がカリッとするまで焼き付ける。

4．余計な油をキッチンペーパーで拭き取ったらじゃがいも、にんじんをスライサーで千切りにしながら加え、2〜3分炒める。

5．＜A＞を加えて全体に絡めながら1分ほど加熱する。あれば青ねぎを散らして完成！

およねさんの爆速＆節約レンチンレシピで、残暑の疲れもおいしく跳ね除けていきましょう〜！

