Ungrid×Dickies®の別注コレクション♡秋の主役になるブルゾン＆パンツ

自由なカジュアルスタイルを提案する「Ungrid（アングリッド）」から、ワークウェアブランド「Dickies®（ディッキーズ）」との別注アイテムが登場しました。ブルゾンとパンツの2型は、ヴィンテージライクな風合いとメンズライクなシルエットが魅力。素材の組み合わせやこだわりの加工により、日常のコーディネートにこなれ感をプラスしてくれるアイテムです。先行予約は公式通販サイト「RUNWAY channel」と「ZOZOTOWN」にてスタートしました。

Ungrid×Dickies® 別注バイカラーブルゾン

Dickies® 別注バイカラーブルゾン

価格：23,760円（税込）

アーカイブをベースにしたブルゾンは、厚手のコットン身頃とコーデュロイ襟の素材ミックスが特徴。裏地にはチェック柄を採用し、袖をまくった際に見える遊び心あるデザインがスタイリングを格上げします。

洗い加工でラフな雰囲気を演出し、オーバーサイズのシルエットがメンズライクな着こなしを実現。

サイズ：フリーサイズ（カラー：チャコールグレー/ベージュ）

Ungrid×Dickies® 別注タックカーブパンツ

Dickies® 別注タックカーブパンツ

価格：15,400円（税込）

Dickies®の定番素材である耐久性の高いコットン×ポリエステルを使用したカーブパンツ。洗い加工により柔らかさをプラスし、立体的なカーブシルエットで今らしいスタイルが完成します。

切り替えやタックによって動きやすさと美しいラインを両立。履き心地の良さにもこだわり、1本で旬のコーディネートが叶う万能アイテムです。

サイズ：S/M（カラー：ブラウン/ベージュ）

今季注目のUngrid×Dickies®コラボ♡

メンズライクなシルエットに女性らしい遊び心を加えたUngrid×Dickies®の別注アイテムは、この秋のワードローブに欠かせない存在。

ブルゾンとパンツの2型で幅広いコーディネートが楽しめ、どちらもトレンド感たっぷりです。

先行予約は「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で受付中。10月からは店舗でも順次発売されるので、完売前にぜひチェックしてください♪