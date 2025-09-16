今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第122話が16日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、たくや（大森元貴）の提案を受けて、「怪傑アンパンマン」のミュージカル制作が動き出す。しかし、多忙な嵩（北村匠海）は打ち合わせに参加できず、代わりにアンパンマンへの思いを語るのぶ（今田美桜）。そして嵩は、忙しい中で脚本を書き始める。そんなある日、蘭子（河合優実）から電話で呼び出されたのぶと嵩が急いで八木（妻夫木聡）の会社に駆けつけると、そこで待っていたのは、戦争で死んだ岩男（濱尾ノリタカ）の息子、和明（一人二役）だった。和明はなぜ父が死んだのかを尋ねる。八木は隠さずに、悲しい真実を話す。

濱尾ノリタカが岩男の息子役でも出演し、ネットの反応した。

また、朝ドラ「らんまん」で“ヤバ藤”こと高藤役の演じた伊礼彼方がミュージカル演出家のマノ・ゴロー役で出演し、話題となった。

X（旧ツイッター）には「ぁ、たくちゃんが建てた自社ビルか」「伊礼さんじゃん」「やば藤さん！」「速記。次郎さん嬉しいだろうな」「岩男（回想）」「岩男が会うことが叶わなかった息子さんか」「岩男の最期、悲しすぎだったよね」「全部言っちゃうのか…」「父親の岩男に激似（一人二役）」「濱尾ノリタカさん出てる！ロン毛！」「あんぱんまん持ってきた！のぶ！」「重いテーマだなぁ…」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。