今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。「愛国の鑑」と言われ、軍国少女となったヒロインのぶは朝ドラでは異色の存在。「逆転しない正義」を求めたやなせさんを描くために『あんぱん』では真正面から戦争を描いてきました。やなせさんの秘書として、20年以上にわたり支え続けた、やなせスタジオ社長・越尾正子さんにやなせさんの素顔や戦争への思いを聞きました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

弟への思い

＜やなせたかしさんは、1941年１月、21歳の時に徴兵された。小倉の野戦銃砲部隊に入隊。その後、44年に中国・福州に派兵された。昭和21年、27歳で復員。その後、２歳下の弟・千尋の戦死を知った。やなせさんは「アンパンマンを描いていると、ふと千尋に似ていることに気づいた」と話していたこともあるといい、弟は大きな存在だった＞

やなせ先生は年々戦死した弟さんに対する思いが増していたようでした。「年々さみしさ、つらさが増す。もし今生きていてくれたらどんなに心強い存在だろう。昔よりも今の方が1000倍悲しい」と言っていました。



これは私の推測ですが、千尋さんが人生を全うして、どうしようもない病気とか抗いきれないもので死ぬのなら諦めがついたかもしれません。

でも、千尋さんはまだ死なんか遠い存在だった元気な時期に戦争で死ななくちゃいけなかった。自分が年をとればとるほど、弟さんを失った寂しさ悲しさが増していったのが、先生の正直な気持ちだなと思って傍で聞いていました。

「自分は帰ってきて申し訳ない」

やなせ先生は、長い間、戦争の話はしませんでした。大勢の戦死した人がいるのに、自分だけが生き残ったことが申し訳なくて、戦争に行ったことを話せなかったのです。



千尋さん1人を亡くしたことだけではなくて、戦地へ行って戦死して戻れないすべての人のことが頭にあった。世の中がどんどん平和になり、戦争の爪痕がなくなっていくうちに、そうすると今度はやなせ先生自身がその過去のつらい体験を思い出したくなくなったそうです。

でも、先生が90歳近くになった時に、「戦地へ行って体験した人もみんな減ってきた」と言っていました。自分は直接戦闘を経験しなかったけれど、それでも戦争のことはやっぱり話しておくべきだと思うから話すと言って『ぼくは戦争は大きらい』という本にまとめました。

やなせ先生が一番言っていたことは、「一度戦地を体験したら2度とも戦争なんかしたくなくなる。それほど戦争は絶対やっちゃいけない」です。そういう強い思いが最後までありました。

卵のシーンにびっくり

＜厳しく理不尽な上下関係、戦地での飢え…『あんぱん』脚本家の中園ミホさんは「やなせさんを描くことは戦争を描くこと」と明言していた。２週間にわたり、出征した嵩を中心にドラマが進んだ。嵩と同じ隊に所属し、飢えたコンタが、老婆の家に押し入り、食料を強奪しようとするシーンはインパクトを残した。老婆が奥から卵を持ってきてゆでてくれると、コンタや嵩は殻ごと食べたからだ＞

『あんぱん』で印象に残るシーンはたくさんありましたが、一番圧倒されたのは、戦地で嵩たちが空腹のあまり、ゆで卵の殻をむかずに食べたシーンです。頭のなかでは、やなせ先生は絶対に殻をむいて食べるだろうなと思いながらも、本当の空腹だったら殻をむかずにかじりついてしまうんだろうと納得しました。もし、やなせ先生と一緒にこのシーンを見ていたら、やなせ先生は「こんなことはしません。食道が傷ついてしまいますよ」とおっしゃるだろうと思いましたが、心に残りました。

これは余談になるんですけれど、戦後、復員した後にやなせ先生が靴を盗まれたことがあるそうです。靴を盗まれるなんて今は想像できないと思うんですが、出かけて下駄箱にいれると靴を盗まれる。それほど戦後すぐの時代は、モノがなかった。靴を買うことも大変な時代だったので、やなせ先生は座敷にまで靴を持って上がって盗まれないようにしていたそうです。やなせ先生は、死ぬ間際まで靴を盗まれる夢を見たと言っていました。

それを聞いて、戦後すぐは心まで荒れてしまう、私たちが想像できないような時代だったし、やなせ先生はそんな時代を過ごしたのだと感じています。