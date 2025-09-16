42ランクアップ！ メジャー制覇の金澤志奈が初のトップ100入り 山下美夢有は6位を維持【女子世界ランキング】
15日付の女子世界ランキングが発表された。先週の米女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」を2位で終えたジーノ・ティティクル（タイ）が1位をキープ。2位にネリー・コルダ（米国）、3位にリディア・コ（ニュージーランド）が続く。同大会を制したチャーリー・ハル（イングランド）が8位から5位に浮上した。
【写真】そっくり？ 金澤志奈が母娘で記念撮影
同大会で4位に入った山下美夢有が6位キープし、日本勢最上位。西郷真央も10位を維持している。竹田麗央は13位、古江彩佳が20位、岩井明愛が25位とそれぞれ1ランクダウンした。以下、岩井千怜が1ランクアップの31位、畑岡奈紗は6ランクアップし41位、54位に勝みなみ。左手首の手術を受けることを決断した小祝さくらは56位とひとつ順位が上がった。63位に河本結、68位に佐久間朱莉。先週の国内メジャー「ソニー日本女子プロ選手権」でプレーオフのすえ惜敗し2位に終わった桑木志帆が89位から75位に浮上した。同大会を制しツアー＆メジャー初優勝を挙げた30歳の金澤志奈は132位から90位と大幅アップ。自身初となるトップ100入りを果たした。
