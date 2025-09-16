【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 45,883.45 △49.23 （9/15）

NASDAQ： 22,348.75 △207.65 （9/15）

1.概況

先週末12日の米国市場は高安まちまちの結果となりました。ダウ平均は273ドル安の45,834ドルと前日に最高値を更新した後で、主力株に利益確定の売りが指数の重荷となりました。一方、FRB（米連邦準備制度理事会）が来週にも利下げに動くとの観測は根強く、相場の支えとなり、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は98ポイント高の22,141ポイントと最高値を更新し取引を終えました。





2,経済指標等

昨日の米国市場は主要3指数が揃って上昇となりました。引き続き利下げ期待が株式市場を支えたほか、アルファベット［GOOGL］やテスラ［TSLA］などハイテク株の上昇が目立ちました。ダウ平均は、14ドル高と小幅高で取引を開始しました。高値圏であることから、利益確定の売りが上値を抑え、前日終値である45,834ドル付近で一進一退での推移が続き、最終的に49ドル高の45,883ドルで反発して取引を終えました。S&P500株価指数も30ポイント高の6,615ポイントで反発し、初めて6,600ポイント台で取引を終え、9月11日以来の最高値を更新しました。ナスダック総合株価指数は207ポイント高の22,348ポイントをつけ、6日連続で最高値を更新しました。

15日に発表された9月のニューヨーク連銀製造業景気指数は市場予想の4.3と前回結果の11.9を大幅に下回るマイナス8.7となりました。同指数は0が拡大・縮小の境目であり、雇用などが下押し要因となりました。

3.業種別動向

昨日のS&P500の業種別株価指数では、全11業種のうち5業種が上昇しました。コミュニケーション・サービスが2.3％上昇し、セクターの騰落率トップとなりました。一般消費財・サービスが1％以上上昇したほか、3業種が1％未満の上昇となりました。一方で生活必需品とヘルスケアが1％以上下落となりました。

4.個別銘柄動向

昨日のダウ平均構成銘柄は、30銘柄中14銘柄が上昇となりました。ハイテク株が強く、アマゾン・ドットコム［AMZN］が1.4％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。アップル［AAPL］が1.1％高でそれに続きました。マイクロソフト［MSFT］など、ほか3銘柄が1％台の上昇率となりました。一方で、16銘柄が下落し、メルク［MRK］が2.2％安で下落率トップとなりました。ユナイテッドヘルス・グループ［UNH］など3銘柄が1％台の下落となったほか、12銘柄が1％未満の下落となりました。



ダウ平均構成銘柄では、グーグルを運営するアルファベット［GOOGL］はAI関連の収益期待からアナリストが目標株価を引き上げ、4.5％高となり時価総額が初の3兆ドルに達しました。テスラ［TSLA］は3.6％高となりました。イーロン・マスクCEOが12日に同社株を約10億ドル相当取得したことが明らかになり、これを材料視した買いが入りました。一方で、航空のアラスカ・エア・グループ［ALK］は燃料コスト負担の増加などから7～9月期の業績が見通しの下限となる可能性を発表したことで6.7%安となりました。

5.為替・金利等

昨日の長期金利は、前日から0.02％低い4.04%となりました。16日朝のドル円は147円台前半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場は主要3指数が揃って上昇となりました。ハイテク株が好調で、これをうけて日本市場も値嵩株に買いが入ってのスタートが予想されます。一方で、高値警戒感は意識され、利益確定の売りが出やすく、市場全体としては小動きとなりそうです。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部