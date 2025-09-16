ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ロージークロニクルの植村葉純（はすみ＝１７）が迫力のあるダンスで存在感を発揮している。メジャーデビューからわずか４カ月で、７月に２ｎｄシングル「夏のイナズマ／ガオガオガオ」（両Ａ面）をリリース。１１月２日から初単独コンサート「ファーストライブツアー２０２５ 〜Ｆｉｒｓｔ Ｐａｇｅ！〜」の開催も決まり張り切っている。「体力には自信がある」という植村が、日々の原動力や、これからの活動目標を語った。

小学６年生でハロプロ研修生に加入し、研さんを積んで今春、メジャーデビューを果たした。ここまでの活動を「とても楽しいです。ファンの皆さんの反応もすごいですし、研修生時代までとは違う感じがします」と振り返る。

身長は１４０センチ台ながら、パフォーマンスは“大きく動いて魅せる”ことを意識して取り組んでいる。「どんな曲でもみんなで表現して大きく踊ったり、そろえたりという意識で、みんなで話し合って高めています」と強調した。

ダンスのフォーメーションで、激論を交わすこともしばしば。「グループとして、一つの曲、物語を完成させる上で、こうしようとか、ああしようとか積極的に話し合っています」。ハロプロでは平均年齢最年少グループ。年齢が近いだけに、ざっくばらんに言い合えると言う。メンバー唯一の大阪出身で「大阪弁、出しまくりで意見を言ってます」と笑った。

研修生時代から、大好きなダンスの表現力を高めてきた。成果が表れ、ハロプロ内でのダンス好きメンバーから選抜されるＣＳダンスチャンネルの「ハロプロダンス学園 シーズン１３」に６月から加入。「うれしくて、泣いちゃいました」と満面の笑みで振り返る。ハードなダンスもこなすスタミナには自信があるが、その源について「牛乳の力を借りて、体力は負けませんって感じです。朝、昼、晩ご飯に牛乳は絶対、欠かせないです」と明かした。

さらに、飲むのも好きだが「牛乳っていう文字を見つけたら、吸い込まれちゃうんです」というほどの“牛乳オタク”。牛乳のフタや、パックのミニチュアを集めるほどの牛好きで「牧場で乳搾り体験をしたいです」と希望も語った。

一方で、特技は出雲地方の伝統芸能・銭太鼓という古風な一面も併せ持つ。銭太鼓は竹筒の中に銭を入れ、振って音を出す楽器で、出雲出身の母親から教えを受け、音楽の感性を磨いた。

デビューまでの下積み、そしてデビューからの慌ただしい日々を「研修生から考えると、あっという間でした」としつつ、「最初に入ったころと比べたら成長してると思いますし、まだまだ上にいけると思う」とキッパリ。今後へ向け「ファンの皆さんとライブを一緒にして、経験を積んで頑張りたい」とさらなる高みを見据えた。

◇植村葉純（うえむら・はすみ）２００８年２月２５日生まれ。大阪府出身。今年３月に両Ａ面シングル「へいらっしゃい！〜ニッポンで会いましょう〜／ウブとズル」でメジャーデビュー。テレ東系「ハロドリ。−ＭＵＳＩＣ−」（月曜、深夜１・００）に出演。趣味は牛乳を飲む。牛乳のグッズ収集。血液型ＡＢ。