　ももいろクローバーZ・百田夏菜子（31）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生で、仲良しであることを明かしているタレントの朝日奈央（31）との2ショットを公開した。

【写真】かわいい！朝日奈央との破顔2ショットを公開した百田夏菜子

　百田は「奈央と幸せご飯」とつづり、満面の笑みを浮かべる2ショット写真などを投稿。百田は7月12日が誕生日だが、「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれました　ありがとうっっ　お誕生日気分一気に再熱笑」と朝日へ感謝のメッセージを送った。

　ファンからは「大好きなコンビ」「最高の笑顔だ」「とても楽しそうでとてもとてもかわいい…しあわせのお裾分けありがとう！」「2人の幸せ写真見れて幸せです」「うひょ夏菜子ちゃんかわいい!!!!」などの反響が寄せられていた。