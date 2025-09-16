百田夏菜子、高校同級生との笑顔満開2ショット「大好きなコンビ」「うひょ夏菜子ちゃんかわいい!!!!」
ももいろクローバーZ・百田夏菜子（31）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生で、仲良しであることを明かしているタレントの朝日奈央（31）との2ショットを公開した。
【写真】かわいい！朝日奈央との破顔2ショットを公開した百田夏菜子
百田は「奈央と幸せご飯」とつづり、満面の笑みを浮かべる2ショット写真などを投稿。百田は7月12日が誕生日だが、「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれました ありがとうっっ お誕生日気分一気に再熱笑」と朝日へ感謝のメッセージを送った。
ファンからは「大好きなコンビ」「最高の笑顔だ」「とても楽しそうでとてもとてもかわいい…しあわせのお裾分けありがとう！」「2人の幸せ写真見れて幸せです」「うひょ夏菜子ちゃんかわいい!!!!」などの反響が寄せられていた。
【写真】かわいい！朝日奈央との破顔2ショットを公開した百田夏菜子
百田は「奈央と幸せご飯」とつづり、満面の笑みを浮かべる2ショット写真などを投稿。百田は7月12日が誕生日だが、「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれました ありがとうっっ お誕生日気分一気に再熱笑」と朝日へ感謝のメッセージを送った。
ファンからは「大好きなコンビ」「最高の笑顔だ」「とても楽しそうでとてもとてもかわいい…しあわせのお裾分けありがとう！」「2人の幸せ写真見れて幸せです」「うひょ夏菜子ちゃんかわいい!!!!」などの反響が寄せられていた。