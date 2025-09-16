日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2908（+19.0 +0.66%）
ホンダ 1657（+7.5 +0.45%）
三菱ＵＦＪ 2310（+21 +0.92%）
みずほＦＧ 4931（+70 +1.44%）
三井住友ＦＧ 4120（+20 +0.49%）
東京海上 6485（+27 +0.42%）
ＮＴＴ 161（-0.5 -0.31%）
ＫＤＤＩ 2497（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 229（-0.4 -0.17%）
伊藤忠 8611（+31 +0.36%）
三菱商 3458（+17 +0.49%）
三井物 3660（+16 +0.44%）
武田 4440（-53 -1.18%）
第一三共 3554（+10 +0.28%）
信越化 4399（-17 -0.38%）
日立 4116（+25 +0.61%）
ソニーＧ 4325（+39 +0.91%）
三菱電 3869（+15 +0.39%）
ダイキン 17601（-119 -0.67%）
三菱重 3856（+38 +1.00%）
村田製 2527（-2 -0.08%）
東エレク 22669（+84 +0.37%）
ＨＯＹＡ 21169（-26 -0.12%）
ＪＴ 4747（+3 +0.06%）
セブン＆アイ 1975（0 0.00%）
ファストリ 48455（+135 +0.28%）
リクルート 8462（-19 -0.22%）
任天堂 14063（-177 -1.24%）
ソフトバンクＧ 18111（-119 -0.65%）
キーエンス（普通株） 57495（+1285 +2.29%）
