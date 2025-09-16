日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2908（+19.0　+0.66%）
ホンダ　1657（+7.5　+0.45%）
三菱ＵＦＪ　2310（+21　+0.92%）
みずほＦＧ　4931（+70　+1.44%）
三井住友ＦＧ　4120（+20　+0.49%）
東京海上　6485（+27　+0.42%）
ＮＴＴ　161（-0.5　-0.31%）
ＫＤＤＩ　2497（+1.5　+0.06%）
ソフトバンク　229（-0.4　-0.17%）
伊藤忠　8611（+31　+0.36%）
三菱商　3458（+17　+0.49%）
三井物　3660（+16　+0.44%）
武田　4440（-53　-1.18%）
第一三共　3554（+10　+0.28%）
信越化　4399（-17　-0.38%）
日立　4116（+25　+0.61%）
ソニーＧ　4325（+39　+0.91%）
三菱電　3869（+15　+0.39%）
ダイキン　17601（-119　-0.67%）
三菱重　3856（+38　+1.00%）
村田製　2527（-2　-0.08%）
東エレク　22669（+84　+0.37%）
ＨＯＹＡ　21169（-26　-0.12%）
ＪＴ　4747（+3　+0.06%）
セブン＆アイ　1975（0　0.00%）
ファストリ　48455（+135　+0.28%）
リクルート　8462（-19　-0.22%）
任天堂　14063（-177　-1.24%）
ソフトバンクＧ　18111（-119　-0.65%）
キーエンス（普通株）　57495（+1285　+2.29%）