東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.40 高値147.80 安値147.23
148.29 ハイブレイク
148.05 抵抗2
147.72 抵抗1
147.48 ピボット
147.15 支持1
146.91 支持2
146.58 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1761 高値1.1774 安値1.1716
1.1843 ハイブレイク
1.1808 抵抗2
1.1785 抵抗1
1.1750 ピボット
1.1727 支持1
1.1692 支持2
1.1669 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3599 高値1.3620 安値1.3539
1.3714 ハイブレイク
1.3667 抵抗2
1.3633 抵抗1
1.3586 ピボット
1.3552 支持1
1.3505 支持2
1.3471 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7946 高値0.7973 安値0.7936
0.8004 ハイブレイク
0.7989 抵抗2
0.7967 抵抗1
0.7952 ピボット
0.7930 支持1
0.7915 支持2
0.7893 ローブレイク
