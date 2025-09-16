東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.40　高値147.80　安値147.23

148.29　ハイブレイク
148.05　抵抗2
147.72　抵抗1
147.48　ピボット
147.15　支持1
146.91　支持2
146.58　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1761　高値1.1774　安値1.1716

1.1843　ハイブレイク
1.1808　抵抗2
1.1785　抵抗1
1.1750　ピボット
1.1727　支持1
1.1692　支持2
1.1669　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3599　高値1.3620　安値1.3539

1.3714　ハイブレイク
1.3667　抵抗2
1.3633　抵抗1
1.3586　ピボット
1.3552　支持1
1.3505　支持2
1.3471　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7946　高値0.7973　安値0.7936

0.8004　ハイブレイク
0.7989　抵抗2
0.7967　抵抗1
0.7952　ピボット
0.7930　支持1
0.7915　支持2
0.7893　ローブレイク