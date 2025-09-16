16日（火）厳しい残暑と急な雷雨にご注意ください。

＜16日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、全国的に日差しが届くでしょう。北日本は安定した晴天。気圧の谷にあたる関東南部は雲が多く朝のうちは雨の降るところがありますが、日中は晴れ間がありそうです。東海〜西日本では真夏の日差しで気温が上がる見込みです。そのぶん午後は雷雲がわきやすく、ところどころで急な激しい雷雨の可能性があります。天気の急変にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌では朝との寒暖差が大きくなりそうです。東海〜西日本では35℃前後の猛烈な暑さが続く見込みです。札幌 29℃（＋1）仙台 31℃（＋4）新潟 33℃（＋2）東京 32℃（＋2）名古屋 37℃（＋1）大阪 36℃（＋2）鳥取 35℃（＋2）高知 34℃（＋1）福岡 34℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

17日（水）は雲が多くなり、18日（木）は日本海側を中心に雨が降るでしょう。19日（金）もぐずついた天気で、20日（土）は太平洋側も含め広く雨になる見込みです。この雨をきっかけに最高気温は30℃程度に落ち着くところが多くなりそうです。沖縄では晴れる日が多く、最高気温33℃前後の予想です。

■札幌〜名古屋

前線の影響で、北日本と北陸は17日（水）〜18日（木）にかけて大雨になるおそれがあります。関東や東海では猛烈な残暑が続きますが、19日（金）〜20日（土）は雨が降ってこの時期本来の気温になるでしょう。朝晩は涼しく感じられそうです。