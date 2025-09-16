えっ、秋服が値下げ！？【ニトリのN+】期間限定！「狙い目トップス」

秋のワードローブを揃えるなら、実は9月が狙い目。【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】にて、秋服が期間限定の値下げ価格で展開されているんです。今回は、このお得な機会を逃したくないN+の狙い目トップスをピックアップ。ガバッと気楽に着られるプルオーバーから秋の主役にふさわしいブラウスまで、手軽に秋っぽさをまとえる1軍候補を紹介します。

残暑の日にも気楽に頼れるポコポコプルオーバー

【N+】「サイドライン切替えやわらかプルオーバー」\1,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

身頃のサイドに切り替えを入れて、ちょっとした変化を加えたプルオーバー。ポコポコと表面感のある素材も相まって、1枚でガバッと着てサマ見えを狙える一着です。少し長めの5分袖は暑さが残る日にも手に取りやすく、二の腕ラインのカバー役としての活躍にも期待できます。モスグリーンを筆頭に、秋を感じさせる落ち着いた4色がラインナップ。

ラメがきらめくプルオーバーでさらりとこなれ見え

【N+】「シアーラメドルマンスリーブプルオーバー」\2,490（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

やや薄手の素材にラメを織り込んだプルオーバーは、長袖ながら即戦力として着やすい一着。袖から脇にかけてゆとりを持たせたドルマンスリーブになっており、程よく力の抜けたこなれ感のある着こなしを楽しめそうです。ネックラインがすっきりとしているので、大ぶりのネックレスやスカーフなどもバランスよく合わせられるはず。

キレイめペプラムブラウスで女性らしさを演出

【N+】「ペプラムブラウス」\2,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

「しわになりにくい」（公式ECサイトより）という素材のおかげで、秋の毎日の制服として気軽に頼れそうなキレイめブラウス。前身頃は高めの位置で切り替えたペプラムデザインになっており、ふわりとしたシルエットがさりげなく女性らしさを演出します。小さめのキーネックになった首元は、顔まわりを詰まって見せにくいのが嬉しいポイントです。

バルーンスリーブ × チェック柄が秋コーデの主役に

【N+】「チェック柄表面変化バルーンスリーブブラウス」\2,490（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

袖口にふっくらとボリュームを持たせたバルーンスリーブやチェックの総柄が、秋コーデの大人可愛い主役として映える一着。斜めになったバイアス柄と素材の表面の凹凸によって、深い陰影を表現しているのがポイントです。ネイビーとモスグリーンの2色が展開。どちらも大人っぽい配色のため、チェック柄はあまり試したことがないという大人女性も挑戦してみて。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

writer：かんだちほ