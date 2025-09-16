元衆院議員で宮崎県知事も務めた東国原英夫氏（67）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「東国原英夫の『時事砲談TV』」を更新。総理大臣を辞めたら議員辞職すべき、との持論を述べた。

東国原氏は14日に収録し15日にアップした今回の動画で、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）について、小泉進次郎農相（44）らの動向やさまざまな独自情報や見立て、解説などを話した。

小泉氏が新総裁になった場合、自民党重鎮たちの“操り人形”や“傀儡政権”になるのではないかという懸念があるという話をした流れで、東国原氏は「私はずっと思ってたのが、総理を経験して総理を辞めたら、議員辞職すべきだと思ってます」と述べた。

そして「諸外国、大統領とかヨーロッパの首相なんかもそうなんですよね。総理総裁を経験して、それをお辞めになったら、その時点で議員辞職する。これを先例つけるのは石破さんじゃないかな、と思ってるんですよね」と総理を辞任表明した石破茂氏に言及。

さらに「ですから、総理総裁経験者がまた国会に残って、裏で糸引いてと…なんかですね、“長老支配”みたいな、長老政治みたいなことがなんかやっぱり見え隠れするんですよね。そういったところが、『解党的出直し』という意味で、そういうことを自民党さんおやりになると、もうすごい変わったなとか思うんじゃないかなと思います」と自民党に”助言“した。

党総裁選をめぐっては小泉農相が13日、地元の神奈川県横須賀市で後援会の支援者らと面会し、党総裁選への出馬の意向を伝えた。ほかに、茂木敏充前幹事長（69）と「コバホーク」こと小林鷹之・元経済安全保障相（50）が出馬表明しており、高市早苗・前経済安全保障相（64）、林芳正官房長官（64）も出馬の意向を固め、近く記者会見する見通しだ。