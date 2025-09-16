【ポケモン】即完売の「PIKACHU DINER」のぬいぐるみ＆マスコットが受注販売に！《17日16時59分まで》
ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」は、ダイナーをイメージしたグッズ「PIKACHU DINER」シリーズの一部商品の受注販売を実施します。
注文受付期間は、2025年9月3日10時から17日16時59分までです。
配送は2026年4月上旬ごろ
7月に発売され、即完売となった人気商品です。ダイナーでお手伝いをするピカチュウの姿やレトロなデザインが可愛いと大反響を呼びました。
以下が受注販売の対象商品です。
・ぬいぐるみ PIKACHU DINER ピカチュウ（3850円）
・マスコット PIKACHU DINER ハート（1980円）
・マスコット PIKACHU DINER ハンバーガー（1980円）
支払い方法はクレジットカード決済のみとなっています。
配送は2026年4月上旬ごろの予定です。2026年4月上旬お届け分が数量に達した場合、一時的に品切れになります。なお、販売時期および配送時期をあらためて再度受注するそうです。
発売時に欲しくても買えなかった人は、この機会をお見逃しなく。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）