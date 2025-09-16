「もう水周りの掃除にはこれがないと無理」一石二鳥で最高！ニトリの優秀お掃除アイテム3選

便利なお掃除アイテムが目白押しなニトリ。なかでも洗剤不要でお風呂を掃除できるアイテムや、驚くほど吸収力の高いスポンジなどが便利すぎると話題です。この記事では、最新のおすすめお掃除アイテムを紹介します。

ひとつ持っておけばキッチンや浴室などのお掃除が捗るものばかり。価格もお手頃なのでぜひ試してみてください。

水だけなのにこんなにも汚れがおちるの！？

●はがせる超吸水スポンジ（299円）

そのままでも、はがしても使える吸収力抜群なスポンジ。水分を吸収するPVAスポンジとマイクロファイバーの両面タイプで、細かい部分の掃除や、お風呂やシンクなどの掃除の仕上げに水分をふき取るのにもぴったりです。絞れば吸水力が回復するので、エコなのも魅力ですね。

SNSでは「機能性とコスパのバランス良すぎ」「もう水周りの掃除にはこれがないと無理」「結露対策にめっちゃいい」とコメントが上がっています。一時は入手困難だったほどの人気商品。一度使うと手放せなくなりますよ。

●ゴムの力で汚れを落とすバスブラシ（999円）

ブラシにゴムコーティングが施されていて、洗剤なしでも汚れをごっそりと落とすことができると話題の商品。浴室の床や浴槽、シャワーホースなどをこすれば、水垢や石鹸汚れ、カルキ汚れなどが綺麗になりますよ。ブラシの先端が三角形なので、コーナーまでしっかりと洗えるのもポイントです。

「まじでお風呂掃除に革命起きた」「軽くこするだけでいいから子供が喜んでお手伝いしてくれる」「諦めてたカビも落ちてびっくりした」とSNSでも絶賛されています。本体が130gと軽く、使用後はポールやラックに引っかけておける欠点なしのアイテムです。

●毎日つかえるバス不織布パッド 15個入（299円）

洗剤が付いているので、別で洗剤を用意しなくても使えるお風呂掃除アイテムです。浴槽や排水溝など、汚れやすい部分を掃除してあとは捨てるだけ。SNSでも「お風呂入りながら毎日気になるところ掃除してる」「洗剤付きとかありがたすぎる」と話題です。

15個入りで299円とコスパが良く、お風呂は毎日掃除したいという人や、これから習慣づけたいと思っている人は注目です。

お掃除や仕上げがグンと捗るニトリのアイテム。リーズナブルで取り入れやすいのも嬉しいですね。店頭やオンラインショップで買うことができるで、ぜひ探してみてください。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部