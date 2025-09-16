テレビ大阪にて10月4日深夜より放送がスタートする、乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務める連続ドラマ『ふたりエスケープ』のオープニング主題歌が清野研太朗の「ふたりでひとつ」に決定し、あわせて新ビジュアルとトレーラーが公開された。

田口囁一の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作の本作は、可愛いが取り柄の無職の“先輩”と〆切に追われる漫画家の“後輩”が繰り広げる“現実逃避”コメディ。

主演を務めるのは、ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本と冨里。無職でゲーム好き、“現実逃避のプロ”として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。なお、冨里は本作が地上波ドラマ初出演にて初主演となる。

そんな本作の主題歌が、シンガーソングライター・清野研太朗の「ふたりでひとつ」に決定。TVerでは楽曲を使用したトレーラーも公開された。ささやかで愛おしい日常を思わせる歌詞と清野の穏やかで優しい歌声とともに、先輩（岩本蓮加）と後輩（冨里奈央）の二人暮らしの様子が描かれている。ソファで寝っ転がりながらゲームする先輩に後輩が現実逃避のお願いをするシーンや深夜ドライブに出かけるシーンも確認できる。

あわせて公開された新ビジュアルでは、夜の街を散策する先輩と後輩の姿が描かれている。

【清野研太朗（オープニング主題歌）コメント】僕の活動の中でドラマ主題歌というのは初めての経験なので、とても嬉しく思います。今回「ふたりでひとつ」という楽曲を書き下ろしました。ありとあらゆるものに意味が求められて、それでも意味のないものを愛でる。そして、それを大切な人と共有する。そんな当たり前だけど忘れがちなことを教えてくれる作品だと思います。楽曲と合わせて、是非よろしくお願いします。

