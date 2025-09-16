１６日の株式相場見通し＝売り買い交錯、米株高追い風も上値重い展開か １６日の株式相場見通し＝売り買い交錯、米株高追い風も上値重い展開か

１６日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は４万４０００円台半ばで弱含みに推移しそうだ。３連休明けとなるが、前週末まで３営業日で１３００円あまり水準を切り上げており、その反動が出やすいタイミングにある。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開だったが、フランスの主要株価指数であるＣＡＣ４０は６日続伸と戻り足を強めたほか、独ＤＡＸも反発した。特段大きな買い手掛かり材料は見当たらないものの、引き続き米利下げに対する期待が買いを誘導している。また、米国株市場でも依然として上値指向に変化がみられない。前週末にＮＹダウが２７０ドルあまり下落したが、週明けは上げ幅こそ限定的ながら反発し、押し目買い意欲の強さを反映した。また、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は１％近い上昇で６日連続の最高値更新と気を吐いている。米国と中国の閣僚級会議が前週１４～１５日の日程で行われ、関税問題や中国の動画アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業売却などについて話し合ったが、トランプ米大統領は自身のＳＮＳを通じて会議が首尾よく進展したとコメントしており、今週１９日には中国の習近平国家主席と直接対話する予定であることも明らかにし、これが市場センチメントを改善させた。加えて今週１７日のＦＯＭＣでＦＲＢは利下げを決定することがほぼ確実視されており、一部では０．５％の利下げを予想する向きもあるなか、ハイテクセクターを中心に株価の押し上げ材料となった。東京市場でも好調な米株市場を横目に追い風局面が続く。ただ、ＦＯＭＣの結果を見極めたいとのニーズや、国内では自民党総裁選の行方に思惑が錯綜するなか、様子見気分も台頭する可能性がある。取引時間中は米株価指数先物やドル・円相場の動向などにも影響を受けそうだ。



１５日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４９ドル２３セント高の４万５８８３ドル４５セントと反発。ナスダック総合株価指数は同２０７．６４ポイント高の２万２３４８．７４だった。



日程面では、きょうは７月の第３次産業活動指数など。海外では８月の英失業率、９月のＺＥＷ独景気予測指数、７月のユーロ圏鉱工業生産指数、８月の米小売売上高、８月の米鉱工業生産・設備稼働率など。



出所：MINKABU PRESS