電車やバスの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはどうだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を公開している。現在も定期的に投稿している「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながら、思わずくすっと笑ってしまうような作品が人気を集めている。今回は、彼の作品の中から「紛らわしい客」を紹介するとともに、作者に席を譲った経験について話を聞いた。
ある日、銀行に覆面姿の男性がやってきた。男性は窓口の女性に「公共料金の支払いをお願いします」と告げた。女性は動揺しながらも「はい、かしこまりました」と対応。手続きを終えて男性が立ち去るのを見て、女性は「何もしねえのかよ」と心の中でつぶやくのだった。
ギャグ漫画を描く上で工夫している点について、のぞみわたるさんは「オチ以外は極力シンプルにすることだ」と語る。「僕はいつもオチから考えて漫画を描いているが、オチが面白いと分かっているなら、逆にそれ以外のコマをシンプルにし、『フリ』に徹することで、より面白さが際立つと思っている」と制作の秘訣を明かした。
■「なんでさっきまで立ってたんだよ！」席を譲った若者が怒られたワケ
電車で席に座っていた男性のもとに、ひとりの高齢女性が近づいてきて、「若いのに、なんで私に席を譲らないの？」と注意してきた。男性は慌てて立ち上がり、席を譲る。しかし女性は、「あなた、まさか私が年寄りだっていいたいわけ？」と拒否。男性はなんとも言えない気持ちになるのだった。
ストレスを抱えている人も多い日常だが、のぞみわたるさんのギャグ漫画を読めば、そのストレスを忘れてしまうかもしれない。最近笑っていないと感じる人は、この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
