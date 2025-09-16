「服探し中」の人へ！【しまむら】大人がパトで狙いたい♡「おしゃれアイテム」

トレンドアイテムを続々とリリースする【しまむら】ですが、この秋の狙い目は？ アイテム選びに迷った時は、センスのいい人のリアルな購入品を参考にするのがおすすめです。今回は、カジュアルコーデが得意な@mu320さんが実際に選んだアイテムから、おしゃれなアイテムをリサーチ！ 服選びに迷っている人は、ぜひ参考にして次の“しまパト”に役立てて。

“ひとクセ”効いたデザインがおしゃれ

【しまむら】「TT*OMIフリンジJK」\3,289（税込）

デニムがビックトレンドになっている今、チェックしておきたいアイテムの一つが「デニムジャケット」。フリンジ加工が施されたこのジャケットは、旬のムードをさりげなくまとえる注目のアイテムです。ノーカラーデザインや袖の折り返しディテールで、周囲と差がつくスタイルに。ラフなスタイリングはもちろん、きれいめパンツやフェミニンなスカートとも好相性で、幅広いコーデに活躍してくれる予感です。

ダメージ加工が今っぽい1本

【しまむら】「VEH*バレルダメージP」\1,969（税込）

@mu320さんが「めちゃ気に入ってる」と紹介しているのが、このダメージジーンズ。丸みのあるバレルシルエットが、シンプルなTシャツと合わせるだけでもハイセンスなムードを演出してくれそうです。チェックのネルシャツやヴィンテージ風のトップスと合わせれば、今年らしいグランジファッションも楽しめそう。レザー調小物やローファーをプラスしてクールに着こなすのもありかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mu320様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M