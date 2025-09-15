Photo: Shutterstock.com

都道府県、市区町村への「寄附」をすることで、返礼品がもらえて寄付金の一部の控除が得られるという「ふるさと納税」。

ふるさと納税のポータルサイトでは、この寄付に対してポイントが付く独自の施策も展開していますが、2025年10月1日より、ポータルサイトによるふるさと納税へのポイント付与が撤廃されます。

つまり、ポイントが付くのは2025年9月末日まで。

この寄付をすると控除になって、返礼品がもらえて、寄付なのにポイントまで付く。というこのシステムが正しいのか？ 僕は答えを持ち合わせていませんが、もらえていたポイントが付かなくなるのは由々しき事態。

駆け込みふるさと納税をするなら、今のうち。大手ショッピングサイトでポイントが付くふるさと納税サービスをまとめました。

Amazonふるさと納税：最大20％還元

Screenshot: 小暮ひさのり

ネットショッピングではAmazonがメインなら「Amazonふるさと納税」がお手軽。

寄付金額によって最大17％。dポイント連携で＋3％着くので最大20％ポイント還元。プライムデーの比ではないポイントが帰ってきますよ。デカい！

楽天ふるさと納税

Screenshot: 小暮ひさのり

楽天サービス、ショッピングがメインの人は「楽天ふるさと納税」をどうぞ。

楽天カード利用で対象のショップがポイント＋6倍になったり、楽天モバイルで＋4倍になったり、「5と0のつく日」はポイント＋4倍になったり、楽天カード新規入会でポイント＋9倍になったりと、細かくポイント倍率が積み重なっていきます。

Yahoo!ふるさと納税

Screenshot: 小暮ひさのり

Yahoo!もふるさと納税のポイントバックキャンペーンを行なっています。

「初めての利用で条件を満たすと」という前提は付きますけど、最大100％のPayPayポイントが返ってくるというもの。100％の内訳はこちらをどうぞ。100％達成は抽選に当たらないとダメです。

この他にも「さとふる」「ふるなび」など、ふるさと納税専門のポータルサイトもポイントが付きますね。

注意点としては、どのポータルサイトもポイントには上限が設定されているので、支援すればするほど…というわけではありません（各サイトの要件をチェックしてみてください）。

でも、今月中に済ませないとポイントは0ですからね！

最終日になるとサイトも混むでしょうから、今度の土日にでも、ぜひ。

Source: 総務省, Amazon, 楽天, Yahoo!, さとふる, ふるなび