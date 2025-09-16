将来プロ野球選手になりたいと考えた時、大半の高校球児は強豪私立大学への進学や有力社会人企業への就職を目指す。ただし、ある秀才は高校野球引退後、バットを置いて猛勉強した。「京大からプロを目指そうと思いました」。そう話すのは、北海道出身の京大生で1年生外野手の田沢叶羽（とわ）だ。

幼少期からプロ野球選手になることが夢だった。連日午前6時に起床し、朝練を済ませてから登校した。部活動が終われば、ジムに通うなど自主練習に励んだ。高校は道内屈指の進学校である札幌南に進み、公立校で最速137キロを誇る投打二刀流に成長した。しかし、3年夏は地区大会で敗退。努力は報われなかった。

「力が通用せず、野球を続けるか悩んでいました」。しかし、高校の指導者に「プロや社会人野球を目指して大学で頑張ろうよ」と説得された。その時に付け加えられた一言が田沢の心を動かす。「京大が面白い野球をやっているから」

北海道で育った田沢は、京大野球部の知識は無いに等しかった。調べてみると、元ソフトバンクの近田怜王監督が指導し、直近では22年ソフトバンク育成7位で水口創太がドラフト指名を受けていた。「あの一言がきっかけになりました」。そして、プロ野球選手になるために勉強を頑張った。

大半の時間を高校野球に注いでいただけに、3年夏の模試では京大合格がE判定。「そりゃあ、そうか…」。野球を続けるために、第1志望を医学部から農学部に変えた。野球と同じように、朝早くて起き、寝る直前まで勉強に励んだ。「野球へのパワーを全て勉強に変えました」。そして高校野球引退から約半年、猛勉強の末に京大への現役合格をかなえた。

京大では1年春からリーグ戦出場を果たすなど、才能は早くも光っている。何よりも運動神経が抜群なのだ。「体の操作には自信があります」。小学生の頃に右肩を故障すると、左投げで試合に出場した。中学、高校では左腕としても登板。左で120キロ前後を投げられる両投げでもあるのだ。

関西学生野球のリーグ戦では毎試合のようにNPBスカウトが観客席で目を光らせている。「プロ注目選手がいるリーグで1年から出場させてもらっている。結果を残し続け、京大からプロに行く。その挑戦には意味があると思っています」。プロ野球選手になるために勉強に励んだ秀才の挑戦が始まっている。（記者コラム・河合 洋介）