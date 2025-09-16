µ¬À©Ë¡»Ü¹Ô¤«¤é25Ç¯¡£¤Ê¤¼¡Ö¶§°¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈºá¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
8·î¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¿À¸Í»Ô¤Î¸½¾ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤òÄ´¤Ù¤ëÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤é¡£ÁÐÊý¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
1999Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²³Àî¡Ê¤ª¤±¤¬¤ï¡Ë»ö·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ25Ç¯¡£´öÅÙ¤«¤ÎË¡²þÀµ¤ò·Ð¤Æµ¬À©¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈ¤Ë¤è¤ë¶§°¤ÊÈÈºá¤¬º£¤Ê¤ªÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤ÎÁÜººÂÎÀ©¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤«¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈºá¤òº¬Àä¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸«¤¨¤¿¡£
【写真】川崎ストーカー事件の現場で手を合わせる被害女性の友人ら
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£¶§°¤Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤¬Â¿È¯
1999Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¤Çµ¯¤¤¿²³Àî¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í»ö·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½èÈ³¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤ä·ù¤¬¤é¤»¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÎÎ©·ï¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¡×¤¬2000Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç25Ç¯¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î´í¸±À¤Ï¼Ò²ñ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶§¹Ô¤Ï¤¤¤Þ¤À¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï8·î¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢Âð¤·¤¿²ñ¼Ò°÷½÷À¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈø¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ã«ËÜ¾»Ö¡Ê¤Þ¤µ¤·¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Ç¯¤Ë¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó5¥õ·î´Ö¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤äÆ°²è»£±Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µó¶ç¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÎÈ½·è¤ÇºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ëº£²ó¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç¤â4·î¡¢Ìµ¿¦¤ÎÇò°æ½¨À¬¡Ê¤Ò¤Ç¤æ¤¡ËÈï¹ð¡Ê28ºÐ¡Ë¤Î¼«Âð¤«¤éÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤ÏÇò°æÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò·Ù»¡¤ËÁÊ¤¨¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤é¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±»ÔÆâ¤Î½÷À¡Ê20ºÐ¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£¸¡»¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤Î»¦³²¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÇÇò°æÈï¹ð¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»ö·ïÁ°¤Ë½÷À¤«¤éÈï³²ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢Çò°æÈï¹ð¤Ë¤âÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤º¡¢°äÂÎÈ¯¸«¤Ë¤âÄ¹»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¡£Èï³²¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½ê³í·Ù»¡½ð¤ËÂçµó¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤à»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
4·î¤Ëµ¯¤¤¿Àîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Î¸½¾ì½»ÂðÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÈï³²½÷À¤ÎÍ§¿Í¤é¡£Çò°æÈï¹ð¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¡¢·Ù»¡¤Ï¤Þ¤È¤â¤ÊÁÜºº¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÃæÉôÃÏÊý¤Î·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¶Ð¤á¤ë¸½¿¦·º»ö¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÁÜºº¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¿À¸Í¤Î»ö·ï¤Ï»öÁ°¤ÎÈï³²¿½¹ð¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¤êËâÅª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤ÏºÆÈÈ¤Î¶²¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÌôÊª¤äÊü²Ð¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ç¤âÈ½·è¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÊ¸¸À¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤é¤ò24»þ´Ö¡¢365Æü´Æ»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢ËÉ¤®¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Àîºê¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ëº§°ù¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÁêÃÌ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÅö½é¤Ï¿¼¹ï¤ËÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢¿ôÆü´Ö¤ÇÁê¼ê¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤ÆÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¡ØÉã¿Æ¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Ò¶¡¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁÜºº¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èï³²ÁêÃÌ¤ò²ûµ¿Åª¤Ë¼õ¤±Î®¤¹¥à¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¡×
Ê¡²¬¸©·Ù¤Ç10Ç¯¶á¤¯¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÂÐºö¤òÃ´¤¤¡¢º£Ç¯3·î¤ËÂà´±¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¤â¤ê¤ä¤Þ¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ëÀ¹»³Î´»Ö»á¤¬¡¢¸½¿¦»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÁêÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔÁÐÊý¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤ËÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¼«¤é²Ã³²¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤²¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ìÊýÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£²Ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ä¡¢ÄÌÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ÎÍúÎò¤Ê¤É¤â´ð¤ËÁí¹çÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞÀ¤òÍ×¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤âÂç»ö¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤â¡¢¡ØÌÀÆü¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÈÌýÃÇ¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤Î¼«Âð¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤»ö·ï¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Î¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Ï»öÂÖ¤ÎÅ¸³«¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¾å¡¢·Ù»¡¤¬ÀèÁö¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬µÕ¾å¤·¤Æ¡Ø¿¦¸¢ÍðÍÑ¡Ù¡Ø¿Í¸¢¿¯³²¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¿Í´Ö¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÆÉ¤àÀìÌçÅª¤Êºî¶È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í°÷¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢ËÄÂç¤Ê¶ÈÌ³ÎÌ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤·Ù»¡½ð¤À¤È°ìÈÉ3¿Í¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯DV¤äµÔÂÔ¤Ê¤É¤Î¿Í¿È°ÂÁ´»ö°Æ¤â°·¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö°Æ¤Ï·Ð²á³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ò·è¤Þ¤Ç¤Ë°ì·ï¤Ç3¡Á6¥õ·î¤òÍ×¤·¡¢»ä¤Ï¾ï¤Ë50·ï¶á¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²ÁêÃÌ¼Ô¤È¤ÎÌ©¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¾ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é²ò·è¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ê¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¤Î·Ù»¡´±¤Î·Ð¸³¤ä³Ð¸ç¤¬·ç¤±¤ë¤È¡¢½ÅÂç»ö·ï¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤ò¼ð¤ìÊª°·¤¤¤Ç·É±ó
¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤ËàÌäÂê¹ÔÆ°á¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢»ö°Æ¤Î¤¦¤Á¹âÎð¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2¡¢3³ä¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÎð¤Ï78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ï¡¢¹¥°Õ¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢°¦¾ð¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£Èï³²ÁêÃÌ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤º¡¢¡ØÈþÆÁ¤À¤í¡Ù¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤â¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÌäÂê¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤·¡¢´íµ¡°Õ¼±¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬......¡£
¡ÖÌë´Ö¤äµÙÆü¤ÏÅöÄ¾ÂÖÀª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·º»ö¤ä¸òÄÌ¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÉô½ð¤Î¼Ô¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ÏÎø°¦¤ä±åº¨¤¬²ðºß¤·¤¿Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤Î·Ù»¡´±¤«¤é¤Ï¡ØÀìÌç³°¤Î¤â¤á»ö¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢Ìñ²ð»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡¡
ÅöÄ¾¤¬ÌÀ¤±¤Æ»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËµÞ¤òÍ×¤¹¤ë»ö°Æ¤Ê¤Î¤Ë¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£µÕ¤Ë¡¢Âç¤·¤¿»ö°Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÌäÂê¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢½ÅÂç»ö°Æ¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¤´Ö¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¿À¸Í»Ô¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤é¤à¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈ¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢Á°²Ê¼Ô¤ËGPS¤ÎÁõÃå¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖGPS¤Ç´Æ»ë¤·¤Æ¤â¡¢¿À¸Í¤Çµ¯¤¤¿¤è¤¦¤ÊÄÌ¤êËâÅª¤Ê»ö·ï¤Þ¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ç¶§°ÈÈºá¤ËµÚ¤Ö¤Î¤Ï°ì°®¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¹¤éµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Èï³²ÁêÃÌ¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë·Ù»¡´±¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈºá¤ÎÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢»öÁ°¤ËÈï³²¿½¹ð¤äÁ°²Ê¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òËÉ¤°¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Î°ÂÁ´¤È¡¢²Ã³²¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼Ô¤Î¿Í¸¢¤È¤¤¤¦ÆóÎ§ÇØÈ¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ù»¡¤Î¶ìÆ®¤ÏÂ³¤¯¡£
