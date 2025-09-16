猫との暮らしには、ハプニングや笑いがつきもの。今回SNSで紹介されたのは、まだあどけなさが残る三毛の子猫ちゃん。飼い主さんが用意していた猫砂の袋に目をつけた子猫ちゃんは、予想外な行動をとったそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、56.8万回以上表示。いいね数は1万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「可愛くて笑うしかないですね」「ある意味贅沢な使い方」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：『使い方は間違ってないのだが…』完全に想定外な場所でトイレし始めた子猫】

使い方は間違ってないのだが…

今回、Xに投稿したのは「マメ Ｋ 病障害猫預かりボランティア」さん。登場したのは、猫の一葉ちゃんです。

投稿主さんによると一葉ちゃんは、猫砂の袋をビリビリに破いてしまったとのこと。そのまま袋の上にちょこんと腰を下ろし、なんと用を足そうとしたそうです。猫砂の使い方としては、間違ってはいませんが…なんとも贅沢な使い方です。

とはいえ、満足そうに猫砂に座っている一葉ちゃんはとてもキュート。投稿主さんとしては掃除が大変でちょっと困りものかもしれませんが、とても微笑ましい光景です。

自由気ままな一葉ちゃんにX民も爆笑

猫砂の袋を破いて、そのまま用を足そうとした一葉ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「たしかに使い方は間違ってないから何も言えない⋯」「間違ってはいない…けど、順番と準備をかっ飛ばしたな」「にゃんてリッチな使い方」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、豪快な一葉ちゃんを見て笑いがこみ上げてきたようです。

Xアカウント「マメ Ｋ 病障害猫預かりボランティア」では、一葉ちゃんをはじめ、保護された動物たちの様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「マメ Ｋ 病障害猫預かりボランティア」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。