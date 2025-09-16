お願い！ 定番化して！（涙）【マクドナルド】今だけ限定♡「サイドメニュー」

秋の人気シリーズ「月見」が販売中の【マクドナルド】には、今しか食べられない「限定サイドメニュー」も登場。今回は、@ftn_picsレポーターが「定番化してほしい」と口にするほどのナゲットソースや月見スイーツをご紹介します。10月下旬までの販売予定なので、早めのチェックがおすすめです。

いつもの味と食べ比べも◎「新作ナゲットソース」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「コレ、定番化して欲しい」とコメントするほどお気に入りのこちらは、マックの人気サイドメニュー「チキンマックナゲット®」の新作ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」です。ペッパー入りのマヨネーズのような見た目ですが、Haruさんいわく「さっぱりとした瀬戸内レモンと、ピリッと辛いブラックペッパーは相性抜群」とのこと。5ピース入りのナゲットを買うとソースが1つ付いていますが、\40（税込）で追加もできるので、いつものソースと食べ比べるのもいいかも。

甘さとしょっぱさが最高「あんバターとおもちのパイ」

今年の月見スイーツは、マックおなじみのパイ生地にあんこ・バターフィリング・おもちを合わせた「あんバターとおもちの月見パイ」です。レポーターHaruさんは「あまじょっぱくて美味しい」と絶賛。「サクッとしたパイと薄くて柔らかなおもち、つぶ感のあるあんこ」によって一口でいろいろな食感を楽しむことができそうです。値段は\190（税込）。あまじょっぱ好きは、試してみる価値ありです！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A