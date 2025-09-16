¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×½÷»Ò¹âÀ¸¤òÏ¢¤ìµî¤êÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿78ºÐÃË¤ÎàÉÔ»×µÄ¤Ê¼çÄ¥á
¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¡Ö¸ø±à¤ÎÏÆ¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆÃë¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°Êý¤«¤é½÷¤Î»Ò¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤·À¼¤ò¤«¤±¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ö·ïÅö»þ15ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¼ÖÆâ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿78ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ°µ¡¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯5·î14Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÁð²Ã½ð¤ÏÂçµ×ÊÝÎ´É×Èï¹ð¡Ê78¡Ë¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÎ¬¼è¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï5·î11Æü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Áð²Ã»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¼«¤é¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬Äñ¹³¤·¤¿¤¿¤áÌó20Ê¬¸å¡¢Ï¢¤ì¹þ¤ó¤À¾ì½ê¤«¤éÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÏ©¾å¤Ç²òÊü¤·¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÏÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤Î±¢Éô¤Ë»Ø¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¸¡»¡¤ÏÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
9·î3Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤«¤é¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï5·î11Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Áð²Ã»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤ª¤¤¤ÆA¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬2000±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡¡¼Ö¤Ë¾è¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤è¤¦Í¶ÏÇ¤·¡¢¾è¼Ö¤µ¤»¤¿¸å¡¢¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Æ»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆA¤µ¤ó¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶»¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢±¢Éô¤Ë»Ø¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤ë¡Ù¤È2000±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±Æü¡¢Êì¿Æ¤ËÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤é¸½¶â¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤éËÜ·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤òÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤«¤é¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¸øÁÊ»ö¼Â¤Ë¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£Èï¹ð¿Í¤ÏÂáÊá»þ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ë½¹Ô¤ä¶¼Ç÷¤ò¼êÃÊ¤È¤·¤¿¡ÖÎ¬¼è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡ØÍ¶ÏÇ¡Ù¡×¤ò¼êÃÊ¤È¤¹¤ë¡ÖÍ¶²ý¡×¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»ö·ï¤Î£²Æü¸å¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ä
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÆ°µ¡¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°Êý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢»¶Êâ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ØÃæ³ØÀ¸¤Ê¤Î¡©¡¡¹â¹»À¸¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤±¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¥¹¥±¥Ù¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼Ö¤òÁö¤é¤»¡¢»ß¤á¤¿¼ÖÆâ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èï³²»þ¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¯¤Æ°ì¿Í¤Ç½ÐÊâ¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÈ³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
A¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é2000±ß¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êì¿Æ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¡£ÊÑ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2Æü¸å¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¥¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤Èï¹ð
Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢¼«Âð¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾×·â¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5·î13Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Ì¼¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤³¤ÎÁ°¡¢¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï2000±ß¤òÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¡ÊÂçµ×ÊÝÈï¹ð¡Ë¤Ë¡Ø¤³¤Î¤ª¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È2000±ß¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¡Ø¤³¤Î¤ª¶â¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¡Ø²¿¤À¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¿³¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áð²Ã½ð¤Ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤«¤éÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼ÖÆâ¤Ç¡Ë½÷¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¡¢»ä¤Î¿°¤ò½÷¤Î»Ò¤Î¿°¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶á¤Å¤±¤Æ¥¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¥¥¹¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¡ÖÀ¹Ô°Ù¤ËÎà¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤ËÅö¤¿¤ë¡¢±¢Éô¤Ë¡Ö»Ø¤òÁÞÆþ¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷À´ï¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤òÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤¬¡ØÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2ËÜ¤Î»Ø¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½÷À´ï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤ÎÂè°ì´ØÀá¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡×
¾¯¤·¤Ç¤âºá¤ò·Ú¤¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö±¢Éô¤Ë»Ø¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¡×¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤¬¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºá¤Î½Å¤µ¤è¤ê¤â¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À15ºÐ¤È¤¤¤¦Ì¤À®½Ï¤ÊÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É°ì¸Ü¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤¯¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡£
¤½¤ó¤ÊÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤òA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¶¡½ÒÄ´½ñ¤ÎÃæ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤Î¤³¤È¤ÏÅþÄì¡¢µö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î·ï¤ÇÌ¼¤Ï¤È¤Æ¤â¶±¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç½ÐÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÈÈ¿Í¤Ï¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
15ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ð¤«¤ê¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡£º£¸å¤Î¿³Íý¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ