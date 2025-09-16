

左から享楽共鳴（ハイパーミサヲ、中島翔子）、Ober Eats（上福ゆき、上原わかな）

東京女子プロレスの９月20日・大田区総合体育館大会の各タイトルマッチ調印式がこのほど、都内で行われた。プリンセスタッグ王者組の＜享楽共鳴＞こと中島翔子＆ハイパーミサヲ組との、２度目の王座戦に挑む＜Ober Eats（オーバーイーツ）＞こと上福ゆき＆上原わかな組がベルト奪取を宣言した。

先日、後楽園ホールでの「東京プリンセスカップ」大会で挑戦表明を受理した享楽共鳴。中島翔子は「成長を遂げて私達の前で立ってくれるのかなって思う。享楽共鳴としてこのタッグベルトを持って世界征服をしたい」、ハイパーミサヲも「ここでベルトを落とすわけにはいかない。享楽共鳴で最多防衛したい。まずはV10を目指したい」

対する上福ゆきは「このタッグベルトはこれまで何人か違うパートナーと組んで挑戦したけど幾度と敗れてきました。キャリアも違うし雰囲気も違う上原と頑張って組んで東京女子の一員として頑張ってんなと思われたいし、何より連れている上原に舐められたくない、しょぼい先輩と思われたくない」

一方の上原わかなは「過去に２回ベルトを挑戦していますが、持ったことがありません。でも、今の私と上福さんなら絶対にベルトを持てる。経験値も上がっているので、頑張りたい」。そんな上原は先日の試合で歯を３本破損。この日の会見も喋りづらそうにしていたが「気持ちは今めちゃくちゃ強いので大田区では以前の上原とは違う姿を見せたい」と負傷を感じさず。

そんな上原に、「全長1.47mの大怪獣」の異名をとる中島は「おまえ！大怪獣を噛めんのか！噛んでこいよ！」と挑発。「噛めます！」と強く睨み返す上原だった。