¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¡õ¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¡ÖÉâµ¤OK¡×¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤òÀë¸À
¡Ö²¶¤ÏÎ¥º§¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÉâµ¤¤â¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥«¥ë¡õ¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ä¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡È0Æüº§¡É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×Àë¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï5·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï½é¥Ç¡¼¥È¤ä¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î14Æü¤Ï¡Ö¡ÚÊó¹ð¡Û2¿Í¤«¤é³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Î·Á¤òÁªÂò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥¢¤Ï¡Ö1¤Ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª¤ë¤È¤¤È¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤ë¤È¤¤Ï1ÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹¥¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Î¥º§¤¹¤ë¡£¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥«¥ë·¯¤Ç¡¢»ä¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¥É¥ó°ú¤¤Ç¤¹¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤ËÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢15Æü¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÌó3Ëü6000·ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë