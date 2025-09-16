【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 レアル・マドリード（日本時間9月13日／アノエタ）

【映像】スペイン代表とのワンツーでDF2枚剥がし

ソシエダの日本代表FW久保建英が、新加入選手と阿吽の呼吸を披露。華麗なワンツーでチャンスメイクすると、本拠地からは大歓声が上がった。

代表ウィーク明け初戦でソシエダは、本拠地にレアル・マドリードを迎えた。ベンチスタートだった久保は、66分にMFゴンサロ・ゲデスに代わって右ウイングとして登場。すると75分、久保が右サイドに広がりDFホン・アランブルからのパスを引き出した。

アランブルはマークを引き連れて、そのまま縦に抜けていく。その動きをおとりにしながら、久保も細かなステップでジリジリと縦方向へとボールを運ぶ。そこへMFカルロス・ソレールがサポートに入ってくると、久保はワンツーを選択。絶妙なリターンが返ってきて、一気にボックス内を攻略した。

久保のトラップがやや長くなってしまったことで、クロスまでは持っていけなかったが、レアル・マドリードを相手に流れるようなパスワークで守備に風穴を開けると、スタジアムに訪れた現地のサポーターたちからは大歓声が上がった。

さらにSNSのファンたちも「ソレールとタケには可能性を感じちゃう」「違いを見せるタケ」「タケだけ異次元」「久保うまいなー怖いなー」「ソレールとタケに可能性感じた」「久保がいい相棒を見つけたな！！」「あそこでサポート入ってくれるの助かるよなー」など、久保とソレールのコンビプレーを称えている。

ソシエダは、今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマンからソレールを獲得。同選手は、2020年の東京オリンピックでU -23スペイン代表として準優勝を経験し、現在はスペイン代表としても活躍している。久保と新たな相棒とのコンビネーションに注目だ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）