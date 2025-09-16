2人の子どもがいる歌手の浜崎あゆみ（46）が、「実家」と呼んでいるハワイの知人宅を訪れたことを明かし、我が子と思われる子どもの動画を公開した。

2人の男の子を育てている浜崎は、これまでにもInstagramで「お兄ちゃんはめちゃ綺麗にゆっくり食べる」「弟はとりあえず色々ごちゃ混ぜにして食べる」と、食べ方の違いを明かした兄弟のワンプレートごはんや、七五三での親子ショットなど、息子たちとの様子を発信している。

15日は「超弾丸でハワイの実家へ。＃いつも必ず帰り道に ＃車が見えなくなるまで見送ってくれる ＃胸が締め付けられるんだよね ＃そしてまた来年まで頑張ろうと思うんだ」とつづり、ハワイ在住のコーディネーター マキ・コニクソンさんとハグする姿を投稿。また、帰りの車からマキさんに声をかける息子と思われる動画を公開した。

車からマキさんに声をかける様子

動画では以下のように子どもの声が収められている。

浜崎：「見えた？」

子ども：「バイバイ マキさんバイバイ」

浜崎：「マキさんバイバイ マキしゃんバイバイ まだ見てるよ？」

子ども：「バイバイ」

この投稿にファンからは「息子ちゃんが一生懸命バイバイ言ってるのかわいい」「子どもたちに対してのあゆの声も優しくて、キュンとした」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）