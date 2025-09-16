＜大相撲九月場所＞◇二日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】朝乃山がひっくり返された衝撃の逆転劇

元大関の十両十三枚目・朝乃山（高砂）が、期待の新十両力士に土俵際で豪快にひっくり返される屈辱の逆転負けを喫した。土俵際の大逆転劇、まさかの光景に館内はどよめきに包まれた。

初日、関取復帰戦を白星で飾っていた朝乃山は、昨年の名古屋場所で左ひざ前十字靭帯を断裂し、長期休場が余儀なくされていた。番付は幕内から三段目まで転落していたため、ようやくの関取復帰で今場所、ファンから期待がかかっていた。

そんな中で、早くも元大関に土をつけたのが、十両十四枚目・西ノ龍（境川）だ。初土俵は平成三十年十一月場所で今場所から新十両となった期待の若手。そんな西ノ龍が鮮やかな大逆転劇で館内を沸かせた。

朝乃山にまわしを掴まれた西ノ龍は土俵際に追い込まれるも、なんとかこらえて立て直す。しかしその後も朝乃山の圧力に屈した西ノ龍は再び土俵際に追い込まれるも、そこから上手投げに出て大逆転。館内はどよめきに包まれた。

朝乃山がまさかの逆転負け……この姿にネットには「ひっくり返された」「嘘だ！」など驚きの声が上がったほか、西ノ龍の強い相撲に「すげえええええ！」「つよ！」など驚きのコメントも寄せられていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）