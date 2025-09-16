元野犬のわんちゃんを家族に迎え入れることを決意した家族たち。始めは人間を怖がっていたわんちゃんですが、家族たちの優しさに触れて…？

寒い雪の日に出会ったラッキーくんと家族たち

Instagramアカウント『保護犬ラッキー』に投稿されたのは、元保護犬のラッキーくんが家族と出会った日から、心を打ち解けるまでの光景。雪が降る寒い日、保護犬の譲渡会に参加したラッキーくんの家族たち。そこでラッキーくんと家族たちは出会うことに。

この日の譲渡会は、たくさんの人が集まって賑わっていたそうで、その光景にラッキーくんはどこかこわばった表情をしていたといいます。

それから約2週間後、正式にお見合いをすることになったラッキーくんと家族たち。この日も、始めは警戒する様子を見せていたラッキーくんでしたが、家族たちと触れ合っているうちに、いつの間にかお腹を見せてくれるほどになったのだとか。

きっと、ラッキーくんは家族たちが優しい人たちなのだと気づいていたのでしょう。

警戒心MAXだったトライアル開始時

そして、とうとう家族のおうちでラッキーくんのトライアルが開始。おうちに来たばかりの頃は、家族の方をチラチラと見たり、しっぽを下げて警戒した様子だったラッキーくん。

お見合いで仲良くなったとはいえ、知らない場所で新しい生活を始めるのは、やはり心配な気持ちもあったようです。

しかし、家族との温かな触れあいを通じて、ラッキーくんは少しずつ自分らしさを見せてくれるようになっていたといいます。

たくさん一緒にお散歩をした結果…

ラッキーくんと仲良くなるため、家族たちは毎日ラッキーくんと一緒にお散歩に出かけたそう。すると、ラッキーくんも家族と一緒に行くお散歩が楽しかったのか、みるみるうちに家族たちと打ち解けていったといいます。

トライアルを開始して1ヵ月も経つと、家族たちの前で満面の笑みを浮かべるほど心を許してくれるようになったラッキーくん。その姿は、もうすっかり家族の一員です。

そして、はじめての出会いから2ヶ月半経ったある日、ラッキーくんは晴れて正式に家族たちに譲渡されることに。たった2ヶ月半のうちに、ラッキーくんは始めの頃からは想像もできないほどの幸せそうな表情を見せてくれるようになったといいます。

きっと、ラッキーくんはこれからも、今まで体験したことがないような温かな出来事を家族たちと一緒に経験していくのでしょう。

この投稿には、「幸せそうな顔に変化していく姿を見ると嬉しくなります」「顔つきが変わりましたね」「飼い主さんの愛情とわんちゃんの幸せは比例するんですね」と、温かなコメントがいくつも寄せられることに。

Instagramアカウント『保護犬ラッキー』では、そんなラッキーくんと家族の幸せな日々が綴られています。

