外を見るときに注意された犬がとったまさかの行動が、Instagramで話題になっています。投稿したのは、ボーダーコリーのちるたん・ドーベルマンのどべこと暮らす「ボーダーコリーのチルシ／ドーベルマンのイル」さん。投稿から10.4万回以上再生され、「我が家も覚えさせたい」「賢いなぁ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『窓から外を見るときは手をかけないでね』と犬に伝えた結果…ジワジワくる『まさかの光景』】

手を置けない場所でも、外が気になるちるたん

登場するのは、ボーダーコリーのちるたん。ちるたんは窓から外を眺めるのが好きで、この日も外を眺めていたんだそう。飼い主さんから安全のため、窓枠に前足を置くのを禁止されているといいます。

手を置くのがダメと注意されたからといって、諦める様子はありません。「手を置けないならどうしよう？」と考えたちるたんは、飼い主さんも驚きの行動をとったといいます。

ちるたんが編み出した新スタイル！

なんと、ちるたんは体幹を使って、立ち上がって外を見始めたんだそう！足元はしっかり安定し、上半身だけで外を見つめる体勢は、まるでミーアキャットのようだったといいます。これなら、窓枠に手を置かず外を眺められる…ちるたんの賢さが表れていますね。

ちるたんはこの方法で、体幹が鍛えられたのだとか。撮られていることに気づいたちるたんは、少し照れたような表情でカメラを見たといいます。このスタイルは日課になっているそうで、観察タイムは今日も楽しく続いているのでした。

車椅子が大好きなちるたん

ちるたんは車椅子が大好きなようで、立って歩きながら車椅子を押してくれるんだとか。まるで人間のような仕草だといいます。この体幹の強さは、日々の観察タイムの成果といっても過言ではなさそうです。

押すだけでなく、車椅子の下に入り込むのも好きなんだそう。車椅子が動き出すと、下に入り込みに行くといいます。ここでも、ちるたんシステムが発動するんだとか。とても器用でかわいらしい、ちるたんなのでした。

この投稿には「座り方に吹いたｗ」「お行儀よすぎる」「人間かと思った」「発想が天才すぎる」「にょきっとしててかわいいｗ」「これは笑ってしまう」「ミーアキャットみたいなちるたん！」「うちの子にもできたら…」といった声が寄せられています。

Instagram「ボーダーコリーのチルシ／ドーベルマンのイル」では、ちるたん・どべこの日常がたくさん投稿されています。個性的な2匹から、元気をもらえるはずですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ボーダーコリーのチルシ／ドーベルマンのイル」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。