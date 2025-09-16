

漫才コンテストの「M-1グランプリ」で前人未到の2年連続優勝を成し遂げたお笑いコンビ・令和ロマンが、来年5月16日に神奈川・Kアリーナ横浜で2万人規模の単独ライブを行うことが発表された。

これは彼らの単独ライブとしては過去最大の規模であり、おそらくお笑いの歴史の中でも芸人の単独ライブとしては最大規模のイベントとなる。チケット代は座席によって1万円から10万円という幅があり、お笑いライブでは空前の高価格である。「M-1二連覇」という奇跡的な偉業を達成した2人が、また新たな伝説を作ることになる。

お笑い界で大規模ライブが増加

このライブに限らず、最近のお笑い界ではこれまでになかったような大規模なライブやイベントが増えている。

たとえば、2024年2月には福岡PayPayドームで「博多華丸・大吉 presents 華大どんたく supportedバイ 洋服の青山」という博多華丸・大吉が主催するイベントが行われた。

同月には東京ドームにて「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」も行われた。これはオードリーのラジオ番組「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）のイベントである。

今年に入ってからも、5月10・11日には大阪・万博記念公園で浜田雅功が出演する「ごぶごぶ」（MBS）の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」が行われた。8月23日には国立代々木競技場第一体育館で「ラヴィット!」（TBS系）の番組イベントである「LOVE IT! ROCK 2025」が開催された。

一般的な感覚では、人気のある芸人が大きい会場でイベントをやるのは当然だと思われるかもしれない。だが、そうではない。なぜなら、原則としてお笑いは大きすぎる会場には向いていないからだ。

数千人から数万人の規模の大会場で漫才やコントを演じると、音が反響して聞き取りにくくなるし、細かい表情や動きも見づらくなる。その状況では純粋にネタを楽しめなくなる。

お笑いファン層が拡大

そのため、お笑いライブが行われる会場は、数十人から数百人程度のキャパシティであることが多い。にもかかわらず、最近になって大規模なお笑いイベントが増えているのはなぜなのか。ここにはいくつかの理由が考えられる。

根本的な理由は、お笑い人気の定着とファン層の拡大である。「M-1グランプリ」などの影響で数多くの芸人が全国的に知られるようになり、その存在感はもはやテレビの中にとどまらなくなった。芸人はテレビの世界を席巻していて、あらゆるジャンルの番組に顔を出している。

しかも、SNSやYouTubeを通じて有名になる芸人も出てきて、お笑いファンの裾野が広がった。「大きい会場を埋められる芸人」が次々に誕生したことで、大規模イベントを実施する土壌が形成された。

次に大きな影響を与えたのが、音楽フェス文化との接近である。最近の大型お笑いイベントの中には、音楽がメインのものや、音楽とお笑いの調和をコンセプトにしているものが多い。

音楽はお笑いよりも大きい会場で伝わりやすいし、多くの人が一丸となって盛り上がりやすい。音楽の力を借りることで、大型のお笑いイベントが成立するようになっている。

フェス系のお笑いライブでは、複数の人気芸人を1つの舞台に立たせることで「お祭り感」を演出するようになった。観客からすれば、多様な芸人を一度に楽しめるし、笑いのバリエーションも豊富になるため、特別なイベントに参加する価値を強く感じられる。

配信や映像とも連動

さらに特筆すべき点は、配信や映像との連動による収益拡大である。大規模会場でのライブは、映像化やオンライン配信との相性が良い。実際の観客動員だけでなく、配信チケット販売、地上波や配信プラットフォームでの特番放送といった形で二次的、三次的に収益を生み出せる。

これにより主催者側は単に動員数に依存する必要がなくなり、企画を打ちやすくなる。観客にとっても「現場で体験する」「配信で追体験する」「映像作品として何度も楽しむ」という複数の楽しみ方が生まれ、イベントそのものの価値が何重にも高まっている。

また、最近ではテレビ局やラジオ局が積極的にイベントを行うようになった、という変化もある。テレビやラジオはもともとCMを出稿するスポンサー企業からの広告料に依存するビジネスモデルだった。

だが、最近ではそれだけで安定した収益を上げることが難しくなっているため、放送外収入を得ることが喫緊の課題となっている。

そんな中で、熱心なファンをつかんでいるテレビやラジオの番組は、どんどん大規模なイベントを行うようになってきた。イベントではチケット代の収入が得られるだけではなく、グッズ販売や配信などで副次的な収入も発生する。

ファンとの精神的な結びつきも強まり、番組自体のブランドイメージも上がる。テレビ局やラジオ局がイベントに力を入れるようになったことで、お笑い系の大型イベントも増えていった。

寄席文化から脱皮

最後に、会場インフラの整備が追い風になっている点も見逃せない。都市部ではアリーナやスタジアムが次々と整備され、音楽やスポーツイベントだけでなくお笑いイベントも開催できる環境が整った。これにより、お笑いが音楽やスポーツと並ぶ「大規模エンタメ」として扱われるようになり、イベントの格が一段上がった。

地方都市でも「お笑いフェス」が観光資源として注目され、地域の活性化策の一環として誘致されることも増えている。結果として、大規模イベントは単なる興行ではなく、文化的にも経済的にも多方面で意味を持つ存在となっている。

こうした複数の要素が同時に作用することで、お笑いは小規模な寄席文化から脱皮し、音楽フェスやスポーツイベントに匹敵するスケールのエンターテインメントへと進化を遂げている。今後もこの動きは続いていくだろう。

