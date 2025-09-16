「群馬総社」はなんて読む？気になる答えは…？
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「群馬総社」はなんて読む？
「群馬総社」という漢字を見たことはありますか？
群馬県にある駅名で、ひらがな7文字です。
いったい、「群馬総社」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ぐんまそうじゃ」でした！
群馬総社駅は、群馬県前橋市に位置する駅。
レトロな木造駅舎が特徴的で、1921（大正10）年7月1日に開業した東日本旅客鉄道（JR東日本）上越線の駅です。
駅周辺には、総社地域の歴史や文化に関する資料を見ることができる「前橋市総社歴史資料館」や、地域の歴史を感じさせる「総社古墳群（国指定史跡）」がありますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR東日本』
・『前橋まるごとガイド』
ライター Ray WEB編集部