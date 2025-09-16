「群馬総社」はなんて読む？気になる答えは…？

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「群馬総社」はなんて読む？

「群馬総社」という漢字を見たことはありますか？

群馬県にある駅名で、ひらがな7文字です。

いったい、「群馬総社」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ぐんまそうじゃ」でした！

群馬総社駅は、群馬県前橋市に位置する駅。

レトロな木造駅舎が特徴的で、1921（大正10）年7月1日に開業した東日本旅客鉄道（JR東日本）上越線の駅です。

駅周辺には、総社地域の歴史や文化に関する資料を見ることができる「前橋市総社歴史資料館」や、地域の歴史を感じさせる「総社古墳群（国指定史跡）」がありますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

