「群馬総社」はなんて読む？気になる答えは…？

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「群馬総社」という漢字を見たことはありますか？

群馬県にある駅名で、ひらがな7文字です。

いったい、「群馬総社」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。