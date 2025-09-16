ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¡Ä»ÜÀßÁª¤Ó¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
Á°ÊÔµ»ö¡ØËè·î30Ëü±ß¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤â¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
·î³Û15Ëü±ß¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤Ï25Ëü±ß
¤â¤¦¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ì±´Ö¤Î£¥µ¹â½»¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ÜÀß¤è¤ê¤â¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÆÃÄê»ÜÀß¡×¤Ê¤é²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯Êë¤é¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·ÆÃÍÜ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈñÍÑ¤Ï¿ó¤à¡£Ëè·î¤ÎÄÂÎÁ¤ä´ÉÍýÈñ¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¿©Èñ¤Ê¤É¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤È¡¢·î¤Ë15Ëü¡Á20Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¤¦¤¨¡¢Æþµï¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï25Ëü±ßÄøÅÙ¤Î°ì»þ¶â¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤â¤·Âà¿¦¶â¤Ê¤É¼ê¸µ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÁ°Ê§¤¤Êý¼°¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤À¡£
Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Î²ÈÄÂ¤òÆþµï»þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÀèÊ§¤¤¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï¼ÂÈñ¤À¤±»ÙÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£
Ëü¤¬°ì¡¢Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÖ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¤Ð¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÌ±´Ö¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢1¥õ·î¤ÎÍøÍÑÎÁ¤ÎÁê¾ì¤ÏÌó25Ëü±ß¡£»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¹Àô¤ä¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãë¿©¤Ë¹âµéÎÁÄâ¤Î»Å½Ð¤·ÊÛÅö¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¹ëÀª¤ÊÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢·î³Û¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æþ½êÀè¤òÁª¤ÖºÝ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤³¤È
¤«¤«¤ë¶â³Û¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤âÀéº¹ËüÊÌ¤Ê¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡£¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î½Âß·ÏÂÀ¤»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ò¿½ÀÁ¤·¤ÆÍ×²ð¸î¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½»þÅÀ¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤È·î¡¹¤Ë½Ð¤»¤ë¶â³Û¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤Ï¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Æþ½êÀè¤òÁª¤Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»öÁ°¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£·úÊª¤ÎÀ¶·é¤µ¤äÆþµï¼Ô¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡¢¿¦°÷¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Âß·»á¤¬¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥È¥¤¥ì¤À¡£
¡ÖÀ¶·é¤µ¤ä½¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¢¤¬¾ï¤Ë³«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î»ÜÀß¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤ÎÂÐ±þ¤âÂç»¨ÇÄ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢¼ê¤¹¤ê¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¤±¤Ë¡¢ºâÉÛ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¸å²ù¤Ê¤¯Áª¤Ó¤¿¤¤¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î15Æü¹æ¤è¤ê
¤µ¤é¤Ë´ØÏ¢µ»ö¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡© ºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¹õËë¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÇ§ÃÎ¾É¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡© ºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¹õËë¡×¤ÎÀµÂÎ