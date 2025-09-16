女優の佐々木希（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。大阪でのオフショットが反響を呼んでいる。

佐々木は「プライベートでも仕事でもよく行く大阪」と書き出すと、USJでの写真を複数枚アップ。「息子と2人きりでUSJに行って来ました 娘が産まれてからお兄ちゃんとして我慢してもらう事もあったので、この日は思いっきり、息子とエンジョイ出来ました」と長男と満喫したことを伝えた。

また「お友達が買って来てくれたやまちゃんのたこ焼き」「行ってみたかった『にこらしか』さんのお好み焼き 美味しかったー」とつづり、たこ焼きを食べる様子や、お好み焼きのショットを公開。

その他にも「『ながほり』さんのお料理を堪能 山椒がかかってる餡掛けたっぷりのお野菜が特に美味しかったです 秋田の新政酒造の亜麻猫と共に」「仲良しの友人のお母様のお店で食べたお好み焼き」「谷町納豆！お豆の美味しさが素晴らしいです！」「念願の『たこりき』さんへ！子供を抱っこしていて、肝心の写真を撮られずに悔しい…トロトロのたこ焼き、かなりの量食べました」と詳細を記し、大阪グルメやお店の写真を投稿。「大好き大阪」と締めくくった。

この投稿に、フォロワーからは「楽しい時間になってよかった〜！」「素敵な親子」「見惚れちゃいます」「美しすぎます」「素敵な旅ですね」「最高やん」「可愛い」などの声が寄せられている。