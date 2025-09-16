復刻♡パブロのプレミアムチーズタルトが心斎橋で限定販売

多くのファンから愛され続けた「パブロプレミアムチーズタルト」が、待望のリクエスト復刻♡2025年9月13日（土）より、心斎橋本店で数量限定販売がスタートします。2種の高級クリームチーズを使用し、香ばしいブリュレをまとった贅沢な逸品。秋にぴったりの濃厚な味わいと、サクッとした食感のコントラストで心も満たされること間違いなしです♪

パブロプレミアムチーズタルトの魅力

復刻販売される「パブロプレミアムチーズタルト」は、オーストラリア産の2種のクリームチーズをたっぷり使用。

なめらかで濃厚なチーズのコクが広がる一方、表面はブレンドシュガーをキャラメリゼして仕上げ、香ばしいほろ苦さと「サクッ」と砕けるブリュレの食感を楽しめます。

まさにプレミアムの名にふさわしい、贅沢なスイーツです。

商品概要と販売店舗情報

・パブロプレミアムチーズタルト（ホール・5号サイズ/約15cm）価格：2,380円（税込）

・パブロプレミアムチーズタルト（カット・ホール1/6サイズ）価格：500円（税込）

販売開始日：2025年9月13日（土）～

販売店舗：

焼きたてチーズタルト専門店PABLO（パブロ）心斎橋本店

住所：大阪市中央区心斎橋筋2-8-1 心斎橋ゼロワンビル1階

電話番号：06-6211-8260

営業時間：10:00～21:00

心斎橋で復刻チーズタルトを味わって♡

待ち望んだ「パブロプレミアムチーズタルト」がついに帰ってきました。濃厚でなめらかなチーズの風味と、香ばしいブリュレの食感が奏でる贅沢なハーモニーは、この秋のご褒美スイーツにぴったり。

数量限定だからこそ、出会える喜びもひとしおです。ぜひ心斎橋本店で、特別なひとときを味わってみませんか？