好き＆行ってみたい「富山県のお月見スポット」ランキング！ 2位「氷見海岸」、1位は？【2025年調査】
壮大な山岳景観と美しい海岸線に囲まれた富山県には、自然と調和したお月見スポットが豊富にあります。
All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「富山県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海にうつる月や、流れる音が心を浄化してくれそう」（20代女性／岐阜県）、「海との景色が綺麗そうだから」（20代女性／長野県）、「氷見海岸から見える立山連峰に昇る月と、海に沈む月の両方を眺めてみたい」（60代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「周りが広々としている所が多くあり、よく景色が一望して綺麗に見える」（30代女性／宮城県）、「高さがあって雰囲気がよさそう」（30代女性／埼玉県）、「日本海を眺めながら月見は贅沢だと思う」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：氷見海岸／25票富山県西部に位置する氷見海岸は、晴れた日には立山連峰を望むことができる絶景のビュースポット。海越しにそびえる山々と、夜空に浮かぶ月の組み合わせが訪れる人々を魅了します。秋の夜には、月明かりに照らされた水面がきらきらと輝き、幻想的な雰囲気に。
1位：富山湾展望スポット／27票“世界でも稀な海越しの立山連峰ビュー”が楽しめる富山湾沿いには、数多くの展望スポットがあります。特に朝日町や魚津市周辺の展望台では、月明かりとともに夜の海と山が織りなす雄大な景観が楽しめます。空気が澄んだ秋の夜には、月が海を照らし、水平線近くのシルエットと調和して、神秘的な光景が広がります。
