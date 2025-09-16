池袋で『ちいかわ』×「東京ばな奈」ポップアップ開催！ 新しくなった“バナナプリンケーキ”を提供
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」のポップアップストアが、9月17日（水）〜9月30日（火）の期間、東京・池袋駅にあるイベントステーション池袋南通路で開催される。
【写真】バナナを被ったちいかわ達がかわいすぎ！ 8個入に付属するオリジナルステッカー
■リニューアル後池袋駅に初登場
今回開催されるのは、9月1日（月）にパッケージやお菓子の絵柄、手提げまで新デザインにリニューアルしたばかりの「ちいかわバナナプリンケーキ」を販売する、期間限定のポップアップストア。
「ちいかわバナナプリンケーキ」は、バナナ20％UPでよりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームを重ねたダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包んだスイーツ。ケーキの表面には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎと、新たにくりまんじゅう、モモンガ、ラッコを加えた全6種のイラストが描かれている。
また、パッケージには“ちいかわたちと目が合う”ことを大切にしたオリジナルイラストを採用。8個入と4個入の2サイズを展開し、8個入には新デザインのオリジナルステッカーがランダムで1枚封入される。
さらに、デザインを刷新したコラボ限定の紙袋も用意。商品を1点購入につき1枚プレゼントされ、ファン必見の内容となっている。
