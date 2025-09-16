１日５合以上!? 爆食が当たり前だった江戸時代の食生活とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

１日５合以上！ 爆食が当たり前だった昔の日本

江戸の食事は主食が９割！？

現代の私たちは、健康志向や多様な食文化の広がりから、１日に食べるご飯の量が少なくなっています。ところが、江戸時代の人々は１日５合以上もの米を食べるのが当たり前でした。ご飯は、まさに食生活の中心を担う存在だったのです。

江戸の町人や農民の多くは、肉や乳製品にほとんど縁がなく、魚や野菜も季節に左右されがちでした。そんななかで、安定して手に入り、腹を満たせるのが米だったのです。成人男性の平均的な米消費量は１日５合以上、力仕事をする人では６～７合に達することもあったといわれています。

食事のスタイルは一汁一菜が基本で、味噌汁や漬物と大量のご飯を組み合わせるのが一般的でした。つまり、ご飯で大半のエネルギーを補っていたのです。とくに江戸の町では、玄米ではなく、白米＝銀シャリを好んで食べる文化が定着していました。

しかし明治以降になると、食生活に変化があらわれます。都市化や西洋の食文化の影響を受けて、肉やパンなどが少しずつ取り入れられ、米の消費量は次第に減少していきました。食卓に並ぶメニューの幅が広がるにつれ、ご飯は主食でありながらも、多様な料理を引き立てる存在へと役割を変えていったのです。

昔の食事量を見てみよう

朝 白米約1.5合分（どんぶりサイズ）＋味噌汁＋漬物 昼 白米約2合分（山盛り）＋味噌汁＋野菜のおかず 夜 白米約2合分（おひつ1杯分）＋煮物や焼き魚少々

日本人の米の食べ方はこう変わった

１日５合は、現在の３倍以上の消費量。昔の人は、本当に“ご飯で生きていた”ことがわかります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ