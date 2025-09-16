橋岡優輝 あと3センチ及ばず... 悔しい予選敗退「一度休んで、さらに強くなって戻ってきたい」【世界陸上 男子走幅跳】



橋岡優輝 写真：長田洋平/アフロスポーツ

＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月15日（月）＠国立競技場＞

【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編

東京2025世界陸上・男子走幅跳予選が15日に国立競技場で行われ、東京五輪6位入賞経験のある橋岡優輝（26＝富士通）が出場。

最終的に7メートル95センチを記録し13位となり、上位12人に与えられる決勝進出の権利をわずか3センチ及ばず逃した。

レース後、橋岡は「本当に自分の弱さが出た。この3cmに最後の爪の甘さが出たのかなと思います」と率直に振り返った。

1本目で大きく失敗した跳躍の後、2本目から修正を試みたものの、「その2本目の挑戦が1本目にできていたらな」と後悔も口にした。

大歓声について「日本選手が出るたびに地面が揺れるほどの声援で、すごく楽しい環境だった」と感激。さらに、仲間のサニブラウン選手の応援についても「心強かった」とコメントした。

今後の目標については「まずは一度休んで陸上を楽しめる気持ちを取り戻し、この経験を踏まえて練習に打ち込み、さらに強くなって戻ってきたい」と意欲を語った。





【三好美羽】日本一速い15歳！100m走日本記録保持者の女子校生に迫る

中島ひとみ「すごく幸せな12秒間でした」初の世界陸上 12秒88で堂々の予選突破

不破聖衣来が10000m日本歴代2位の衝撃レース！ラスト1周はノーカット