本日の予定【経済指標】
【英国】
ILO失業率（7月）15:00
予想 N/A 前回 4.7%（ILO失業率)
雇用統計（8月）15:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 -0.62万件（失業保険申請件数)
【香港】
雇用統計（8月）17:30
予想 N/A 前回 3.7%（失業率)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（9月）18:00
予想 21.0 前回 34.7（ZEW景況感指数)
ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）18:00
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.2%（前年比)
【ブラジル】
雇用統計（7月）21:00
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
【カナダ】
住宅着工件数（8月）21:15
予想 27.4万件 前回 29.41万件（住宅着工件数)
消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
【米国】
小売売上高（8月）21:30
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.3%（自動車除くコア・前月比)
輸入物価指数（8月）21:30
予想 -0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
輸出物価指数（8月）21:30
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
鉱工業生産指数（8月）22:15
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 77.4% 前回 77.5%（設備稼働率)
企業在庫（7月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
NAHB住宅市場指数（9月）23:00
予想 33.0 前回 32.0 （NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります
