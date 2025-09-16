【英国】
ILO失業率（7月）15:00　
予想　N/A　前回　4.7%（ILO失業率)

雇用統計（8月）15:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　-0.62万件（失業保険申請件数)

【香港】
雇用統計（8月）17:30
予想　N/A　前回　3.7%（失業率)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（9月）18:00
予想　21.0　前回　34.7（ZEW景況感指数)

ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）18:00　
予想　0.6%　前回　-1.3%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.2%（前年比)

【ブラジル】
雇用統計（7月）21:00
予想　5.7%　前回　5.8%（失業率)

【カナダ】
住宅着工件数（8月）21:15
予想　27.4万件　前回　29.41万件（住宅着工件数)

消費者物価指数（CPI）（8月）21:30　
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.7%（前年比)

【米国】
小売売上高（8月）21:30
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.3%（自動車除くコア・前月比)

輸入物価指数（8月）21:30
予想　-0.3%　前回　0.4%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)

輸出物価指数（8月）21:30　
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)

鉱工業生産指数（8月）22:15
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)
予想　77.4%　前回　77.5%（設備稼働率)

企業在庫（7月）23:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)

NAHB住宅市場指数（9月）23:00
予想　33.0 　前回　32.0 （NAHB住宅市場指数)

