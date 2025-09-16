13:00 小林鷹之氏、自民総裁選出馬会見

16:00 シムカス・リトアニア中銀総裁、リトアニア経済予測公表

17:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、スペイン銀行金融研究所（IEBF）討論会出席

20:00 スペイン中銀最新経済予測

17日2:00 米20年債入札（130億ドル）



米FOMC開催（1日目、17日まで）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）

ベッセント米財務長官、スペインと英国を訪問（～18日）



週内

小泉農相、自民総裁選出馬会見

トランプの訪英に合わせてOpenAIのアルトマンCEOとエヌビディアのファンCEOが英国訪問



