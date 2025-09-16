本日の予定【発言・イベント】
13:00 小林鷹之氏、自民総裁選出馬会見
16:00 シムカス・リトアニア中銀総裁、リトアニア経済予測公表
17:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、スペイン銀行金融研究所（IEBF）討論会出席
20:00 スペイン中銀最新経済予測
17日2:00 米20年債入札（130億ドル）
米FOMC開催（1日目、17日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
ベッセント米財務長官、スペインと英国を訪問（～18日）
週内
小泉農相、自民総裁選出馬会見
トランプの訪英に合わせてOpenAIのアルトマンCEOとエヌビディアのファンCEOが英国訪問
※予定は変更することがあります
