タレントの堀ちえみ（58）が、ライブ前のスタイル際立つお出かけコーデを披露した。

【映像】堀ちえみの水着ショット

2025年5月8日に更新したブログで、豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船したことを明かし、水着姿でジェットバスを満喫している様子を公開していた堀。「可愛い水着ですね。足、細いですね」「スタイル抜群」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

堀は6月から全国ライブハウスツアーを開催しており、9月14日には「おはようございます。福岡にいます。きょうも2公演頑張っていきたいと思います どうか皆さまよろしくお願いいたします」とメッセージ動画を公開した。

続く投稿では、「本日の出かけるスタイルです！トップスはクリア インナーのレースカッティングトップス リリーブラウン デニムはクリア スニーカーはランダ では！行ってきます」と、ライブ前のお出かけコーデを披露した。

これらの投稿にファンからは、「きょうも可愛いね」「本当に20代に見えて 若々しくてお姉さんだね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）